En busca del reglamento de la ley de cinco millas: PJ admite demanda contra la exministra de la Producción

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima del Poder Judicial ha admitido la demanda interpuesta por Henry James Palma García contra la exministra de la Producción, Ana María Choquehuanca de Villanueva, que exige a la entidad demandada que cumpla con expedir y publicar el reglamento de la Ley N° 31749 en el Diario Oficial El Peruano.

La normativa cuyo objetivo es reconocer y proteger la pesca tradicional ancestral y la pesca tradicional artesanal, promoviendo su conservación dentro de las cinco millas marítimas peruanas, fundamentales para lograr una conservación sostenible de muchas especies marinas.

En ese sentido, para avanzar con el proceso, el Segundo Juzgado Constitucional ha programado una audiencia única virtual para el lunes 24 de junio a las 11:00 a.m. La cita sería un primer paso crucial para determinar si Produce cumplirá con lo estipulado: la plena implementación y ejecución de la legislación en favor de las comunidades costeras.

Pues, con ella se busca asegurar la sostenibilidad y la viabilidad a largo plazo de una práctica que ha tenido importantes repercusiones económicas, sociales y culturales en la historia del país.

Línea de tiempo

Esta demanda fue ingresada el 14 de noviembre del año pasado, a través de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial. En concreto, Henry Palma García, pescador artesanal de la provincia de Huara, demanda al Ministerio de la Producción, debido a la tardanza en la reglamentación de esta ley, que fue promulgada el 20 de mayo de 2023.

Sobre ello, la Federación de Pesca Artesanal de Arequipa (FEPAR) también ha criticado la situación, señalando a Ricardo Contreras Calla, actual titular de la Dirección de Promoción y Formalización Pesquera Artesanal, como responsable del retraso que afecta a miles de pescadores y sus familias.

Pero, Contreras, por su parte, ha argumentado que la demora se debe a la necesidad de recopilar evidencias e información científica a través del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Estos datos son necesarios, según el funcionario, para definir conceptos clave como “predominio del trabajo manual” y “cerco mecanizado”.

No obstante, expertos consultados por La República consideran discutibles las justificaciones de Contreras, pues, afirman que la necesidad de evidencias científicas no debería ser un obstáculo para la rápida reglamentación y que la definición de los conceptos mencionados no requiere tanto tiempo.

Ministro de Produce en silencio

En el mes de abril, Sergio González Guerrero —actual titular del Ministerio de la Producción— sucedió a Ana María Choquehuanca y asumió su cargo en un momento crítico para la pesca artesanal en el país. Pues, más de 60 asociaciones de pescadores artesanales exigen la implementación del reglamento de la Ley 31749.

Específicamente, la nueva norma establece una reclasificación de la flota pesquera para distinguir entre las embarcaciones artesanales y las de menor escala (semiindustriales) que emplean equipos mecanizados, con el fin de eliminar la competencia desleal y sobreexplotación de recursos.

Sin embargo, la falta de reglamentación impide que las nuevas disposiciones entren en vigor, afectando de manera directa a los pescadores que operan en esta área restringida.

Asimismo, entre otros reclamos a Produce, está la ejecución de sistemas de seguimiento satelital para las embarcaciones de menor escala, una medida crucial que ayudaría a monitorear y reducir las actividades ilegales de pesca en zonas exclusivas para la pesca artesanal. Esto debido a que, hoy en día, existen embarcaciones mecanizadas que continúan operando en estas áreas.

Además, la cuestionada cartera debe establecer un listado de técnicas y artes de pesca permitidas, guiado por las recomendaciones de Imarpe, para evitar impactos negativos en este ecosistema crucial.

En la misma línea, otra tarea urgente es definir medidas de ordenamiento destinadas a la recuperación de recursos pesqueros sobreexplotados, una preocupación del 93% de los pescadores artesanales, según una encuesta de Ipsos Perú de 2022.

Las barreras desde el Congreso

Por otro lado, pero bajo el mismo contexto, se sabe que el Congreso prepara cambios para modificar la ley en cuestión liderados por los congresistas Héctor Valer de Somos Perú, Lady Camones de Alianza para el Progreso y Darwin Espinoza de Acción Popular.

Algunos de estas modificaciones se centran en la inclusión de avances tecnológicos en la pesca artesanal y la redefinición de la clasificación de embarcaciones pesqueras.

Aunque organizaciones como Oceana y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) han expresado su preocupación de que estos cambios puedan amenazar la conservación biológica de las zonas marítimas cercanas a la costa.

Y, al mismo tiempo, manifestado que las propuestas podrían comprometer la seguridad jurídica del sector pesquero y no solucionar los problemas subyacentes. También, la Sociedad Nacional de Pesquería considera que estas acciones legislativas podrían tener efectos adversos para la sostenibilidad pesquera y el equilibrio ecológico marino.