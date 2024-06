Christian Domínguez cuenta ‘10 cosas sobre él’ y termina ‘troleado’: “Tu hobby es trampear”

El cantante de cumbia participó de una dinámica para la cuenta de TikTok de Gran Orquesta Internacional y sorprendió con sus revelaciones. | TikTok

Christian Domínguez dejó América Hoy y ahora es conductor de ‘Préndete’, programa que comparte con Karla Tarazona, por lo que está en el ojo público por una aparente reconciliación entre ambos. Sin embargo, este 2024, el cantante de cumbia fue protagonista de una infidelidad a su pareja Pamela Franco.

Desde entonces, no han dejado de relacionarlo a este tipo de temas en cada ocasión que se lo permita. Es así que, recientemente, el artista se animó a grabar un video para las redes sociales de su orquesta en donde contaba un poco más de él y su vida privada.

En esta dinámica, Domínguez revelaba 10 datos sobre él que nadie conociera. Entre dar su nombre completo, su cumpleaños, su signo zodiacal y hasta su comida favorita, llegó el momento de hablar de sus pasatiempos favoritos y ese se convirtió en el momento más divertido.

Christisn Domínguez es troleado en TikTok.

Domínguez fue consultado sobre sus hobbies y antes de siquiera responder, uno de los encargados detrás de cámaras mencionó que su mayor pasatiempo era ‘trampear’. “Su hobby es trampear”, se escuchó al colaborador.

Sin embargo, el artista hizo caso omiso y solo atinó a responder. “Tengo bastantes hobbies, me gusta jugar fútbol, me gusta entrenar mucho, me gusta escuchar música, correr autos”, detalló. Aunque fue bastante claro, todo no fue suficiente para que los cibernautas hicieran de las suyas.

Usuarios trolearon a Christian Domínguez

Luego de escuchar las declaraciones de Christian Domínguez, los comentarios no se hicieron esperar. Más de un usuario resaltó las infidelidades del cumbiambero y le recordaron cada vez que fue protagonista de un ampay. Los usuarios no perdonan el historial y hasta le pidieron que sea más sincero y hable de las veces que fue desleal con sus parejas.

“Hobby ir a los telos”, ““correr autos” o “SALTAR EN LOS AUTOS””, “Ay firulais nunca vas a cambiar, pero me caes bien”, “Su Hobby.. Saltar dentro del Carro”, “hobby: yapear 20 Lucas para los helados”, “No importa que seas infiel la realidad es que eres lindo”, “Soltero dice .. di me dejaron por infiel así se dice”, “Hobby trampear cada 3 años y bien”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Quién es Christian Domínguez y cuál es su carrera artística?

Christian Domínguez es un cantante, actor y empresario peruano, nacido el 25 de julio de 1983 en Lima, Perú. Inició su carrera artística como integrante del grupo de música tropical “Hermanos Yaipén”, donde ganó popularidad gracias a su talento y carisma en el escenario. Posteriormente, formó parte de otras agrupaciones musicales, consolidándose como una figura prominente en el género de cumbia.

Además de su carrera musical, el cantante ha incursionado en la actuación, participando en telenovelas y programas de televisión peruanos. Uno de sus papeles más destacados fue en la serie “Mi amor el wachimán”, donde interpretó a un personaje principal que le permitió ampliar su fama en el ámbito televisivo.

Christian Domínguez también es reconocido por su participación en reality shows y programas de competencia, como “Esto es Guerra” y “Combate”, donde su presencia ha contribuido a mantener su relevancia mediática. En su vida personal, el artista ha sido objeto de numerosos escándalos y controversias, especialmente relacionados con supuestas infidelidades y relaciones sentimentales tumultuosas. A pesar de esto, ha logrado mantener una base de seguidores leales y sigue ocupando un lugar importante en la industria del entretenimiento peruano.

En la actualidad, Christian Domínguez continúa su carrera como cantante y figura pública, dirigiendo su propia agrupación, “La Gran Orquesta Internacional”, y participando en diversos proyectos en el mundo del espectáculo.