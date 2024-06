Abel Lobatón debutará en pódcast con Bryan Torres como primer invitado: “Samahara también tiene que estar”

Abel Lobatón debutará en pódcast con Bryan Torres como primer invitado. (Captura: Todo se filtra)

Fuerte y claro. El exfutbolista Abel Lobatón ha confirmado su entrada al mundo de los pódcast con un proyecto que promete revelaciones y conversaciones sinceras con personajes conocidos de la farándula que dejaran a más de uno asombrado.

En una entrevista exclusiva con ‘Todo se Filtra’, Lobatón reveló por todo lo alto que su primer invitado será Bryan Torres, exyerno y padre de su futura nieta junto a Samahara Lobatón. El anuncio llega después de que ambos se volvieran virales en TikTok con un reciente video, generando gran expectativa entre sus seguidores.

“Todo el mundo me pregunta lo mismo desde entonces. Nos hemos hecho virales con ese TikTok”, comentó el papá de Samahara muy emociona, y anticipando una sorpresa significativa para su audiencia con el pódcast titulado ‘Al Son y Ton de Abel Lobatón’.

“Samahara va tener que estar ahí, a Melissa también vamos a invitarla, ojalá que acepte, a Yahaira también, yo no tengo problemas con nadie, no sé si ella tendrá problema conmigo”, agregó.

Abel Lobatón quiere a Melissa Klug, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia en su pódcast

Incluso, el exfutbolista también confirmó que tiene planeado muchas sorpresas, y es que invitará a otras figuras cercanas como su ex Melissa Klug, la cantante Yahaira Plasencia, Cuto Guadalupe, Jefferson Farfán, además de contar con la participación de su hija en futuros episodios.

"Todo el mundo me pregunta lo mismo, es que nos hemos hecho viral con un TikTok. Tengo mis redes estalladas con la misma pregunta, ya verán, tenemos una gran sorpresa ahí, iniciamos bien con el primer invitado, y los que vienen detrás también darán mucho de qué hablar", sostuvo el expelotero para las cámaras del 'Todo se filtra' confirmando así la presencia de Bryan Torres.

Abel Lobatón Defiende a Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Es algo natural”

Hace poco, el exfutbolista Abel Lobatón ha respondido a las críticas y comentarios surgidos en torno a las recientes disputas entre su hija Samahara Lobatón y Bryan Torres, padre de su futura nieta. En declaraciones recientes durante la inauguración de su tienda deportiva y abordado por las cámaras de ‘América Hoy’, Lobatón minimizó los enfrentamientos y los situó como algo común en las relaciones humanas.

“Yo no he minimizado nada, yo no he dicho nada del otro mundo. Tampoco hay que escandalizarse. ¿Quién no pelea en su casa? ¿Quién no tiene problemas en su casa? ¿Quién no tiene problemas con sus hijos? Todo el mundo es una cosa natural”, expresó el exfutbolista.

Lobatón, conocido por ser un defensor y figura presente en la vida de Samahara, destacó su papel activo en su apoyo hacia ella: “El que siempre ha dado la cara por Samahara he sido yo, el que siempre está pendiente de Samahara he sido yo, ya está. Yo no tengo nada que decirle a ella (Melissa) ni a nadie, tengo mi versión y mi verdad: yo a Melissa la conocí a los 16 años, ¿quién la conocía a los 16 años? Nadie, ahí está, nada más he dicho”.