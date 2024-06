Rafael López Aliaga asegura que nunca se aliaría con el fujimorismo: “Demasiado rechazo; la gente no quiere la misma vaina”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, rechazó de manera tajante este miércoles una eventual coalición con Fuerza Popular, el partido político al que se afilió recientemente el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000). “Una alianza con el fujimorismo, en general como partido, nunca haría, no lo tomaría porque ya tiene demasiado rechazo”, dijo en una entrevista difundida en el programa Edición Especial.

“Donde voy, me piden: ‘Rafael, no te juntes con Fujimori, no te juntes con el APRA tampoco’. Son dos temas que siento que la gente no quiere volver a la misma vaina. Tampoco con los ‘morados’, ese es otro tema clarísimo”, continuó. El exutócrata, quien fue excarcelado a fines del año pasado en contra de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), firmó su ficha de afiliación el sábado pasado.

El video de ese momento fue compartido por su hija, Keiko Fujimori, quien actualmente está de viaje en España y, a partir del próximo 1 de julio, debe enfrentar en Lima el inicio del juicio oral por presunto lavado de activos, a raíz de los pagos irregulares recibidos de varias empresas para sus campañas electorales de 2006 y 2011.

En este juicio, la Fiscalía pedía la disolución del partido por haber servido presuntamente para cometer los delitos, pero el Ejecutivo promulgó este mes una ley, propuesta por el Parlamento, que impide ahora acusar o sancionar a los partidos por los cargos cometidos por sus integrantes.

En la misma entrevista, López Aliaga también abordó sus intenciones políticas de cara a la carrera presidencial del 2026. “Si veo que no hay alguien que ‘peche’ lo que se nos puede venir, como un [Pedro] Castillo dos o Antauro Humala [...] sí tendría la obligación de lanzarme. Lo he dicho varias veces, no niego lo que hablo. Todavía tengo un año y ocho meses para pensarlo, déjenme pensarlo”, afirmó.

Además, se refirió a su interés en dialogar con el empresario Carlos Añaños, que anunció su afiliación al partido Perú Moderno. “Para mí es una excelente noticia. Casi le he rogado, siete veces me he reunido [con él]... Hemos ganado a un empresario para la política; él nunca se había afiliado a nada”, comentó.

En otro momento, el burgomaestre también hizo mención de la reestructuración interna de la bancada de Renovación Popular. “Ha vuelto a tener nueve miembros. Hay un décimo congresista que ha pedido integrarse... El presidente del partido ya tiene voz y voto en la bancada, como siempre debió ser”, detalló al añadir que este cambio se decidió en la asamblea nacional del año pasado.

López Aliaga se enfrenta actualmente a un proceso de revocatoria. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó el kit al economista Ciro Silva, quien impulsa la iniciativa ante “promesas incumplidas” como “Lima Potencia Mundial,” “Hambre Cero”, la construcción de teleféricos, la implementación de 60 puentes y la arborización del río Rímac.

El próximo paso es recolectar al menos un millón 900 mil firmas antes del 12 de octubre, las cuales deberán ser verificadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 82.4% de los peruanos aún no ha decidido apoyar a un candidato o partido político para las elecciones generales de 2026.

Solo el 2.9% tiene una idea clara de las características del personaje ideal para ellos. Entre los políticos con más del 1% de intención de voto se encuentran Keiko Fujimori (4.6%), Antauro Humala (1.5%), Pedro Castillo (1.5%), Martín Vizcarra (1.4%), Rafael López Aliaga / Renovación Popular, Hernando de Soto (1.1%) y el Partido Aprista (1%).