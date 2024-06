Cuñado del ministro César Vásquez obtuvo contrato con el Estado por S/ 30 mil, pese a que ley lo prohíbe

Fuente: Canal N

A pesar de la prohibición establecida por la ley, el cuñado del Ministro de Salud, César Vásquez, obtuvo un contrato con una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en agosto de 2023, cuando su pariente llevaba más de dos meses a cargo del sector, según un informe difundido este miércoles por Canal N.

José Horna Vigil, hermano de la esposa del ministro ―un parentesco de segundo grado―, recibió una orden de servicios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (APRC) el 24 de agosto de 2023, por la suma de 30 mil soles, para realizar seguimiento al avance de ejecución física de una obra.

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, cualquiera sea el régimen de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas los cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad de funcionarios públicos de alto nivel, incluido el presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas, los ministros y viceministros de Estado, entre otros.

Horna, quien registra una denuncia por colusión agravada junto a otras personas en la Corte de Justicia de Piura, figura como proveedor del Estado desde noviembre de 2016, meses después de que su cuñado asumiera como congresista en julio del mismo año.

Ministro de Salud, César Vásquez, responde por contratación de su cuñado. Canal N

La televisora lo buscó en una dirección de Chiclayo consignada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pero no obtuvo respuesta. Por su parte, Vásquez aclaró que Horna renunció al contrato y no cobró por el trabajo realizado al descubrir el impedimento.

“Mi cuñado ya tenía un contrato vigente en la APRC, pero finalizó en agosto. Le tenían que renovar como le venían haciendo cada dos meses. Él renovó; sin embargo, cuando se da cuenta del impedimento, renuncia y no cobra, a pesar de que había hecho el trabajo. [...] Eso lo pueden verificar fácilmente. En todo caso, es él quien tiene que responder, porque yo no le he puesto una pistola para que trabaje”, señaló en un enlace telefónico después de que se emitiera la investigación.

“En pleno uso de sus conocimientos como profesional, ha decidido, al ver que había un posible problema, desistir de esa orden, renunciar al trabajo y, bueno, ya no cobrar. Él no ha cobrado y eso lo pueden verificar. Es un tema que él tendría que responder en todo caso. Yo respondo por mis actos”, siguió.

Panorama ya había revelado que amigos, allegados e incluso excompañeros de universidad del ministro ahora son funcionarios de su cartera en cargos de confianza. A mediados de marzo, la bancada de Renovación Popular inició un proceso de recolección de firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Salud, César Vásquez, debido al incremento de casos de dengue a nivel nacional, según anunció el legislador José Cueto.

Lanzamiento del programa contó con la participación de la presidenta Dina Boluarte, investigada por enriquecimiento ilícito. | Minsa

Vásquez y Raúl Pérez Reyes, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), viajarán a China del 23 al 30 de junio como parte de la comitiva que acompañará a la presidenta Dina Boluarte en su visita oficial a dicho país, según resoluciones supremas publicadas en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Durante su ausencia, su despacho estará a cargo del titular de Educación, Morgan Quero, mientras que la cartera de Transportes estará a cargo de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández.

La presencia de Vásquez en China tiene como objetivo, según la resolución, evaluar el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico de imágenes, dialogar sobre la implementación de un sistema de chatbot para realizar el triaje virtual y fortalecer los sistemas de información en salud.