Rafael López Aliaga ante revocatoria: convocan a ‘firmatón’ multitudinaria para sacar al alcade de Lima

Fuente: Canal N

Ciro Silva, promotor de la revocatoria contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, convocó este miércoles a una ‘firmatón’ multitudinaria con el objetivo de recolectar las signaturas necesarias para seguir la viabilidad de la iniciativa. En una entrevista con Exitosa, el economista detalló los primeros puntos donde se ubicarán los recolectores de firmas.

La primera ‘firmatón’ se llevará a cabo este sábado en el distrito de Miraflores a partir de las 15:00 horas. Paralelamente, desde el mediodía, comenzará la recolección en el cruce de las avenidas Angamos y República de Panamá. Silva hizo hincapié en que solo la ficha promovida por su organización, la RV1401001, es la oficial.

“Nos han informado que ya están firmando fichas extraoficiales. No sé qué grupo ha sacado esas fichas. La única ficha vigente es la RV1401001″, recalcó antes de indicar que las huellas dactilares deben colocarse de manera horizontal y no vertical. Para alcanzar la consulta popular, se requiere un mínimo del 25% de los votantes hábiles, lo que equivale a casi dos millones de firmas.

Silva mencionó, además, que se ha conformado una coordinadora metropolitana con promotores de revocatoria en distritos capitalinos y que se coordinan esfuerzos con movimientos similares en Ayacucho, Cusco y La Libertad. También precisó que el financiamiento del proceso fue cubierto por el Frente de Defensa del Mercado Mayorista de Santa Anita, con lo cual negó vinculaciones con la exalcaldesa Susana Villarán, como deslizó López Aliaga.

“Estoy planteando una querella contra el señor porque esto no se puede quedar así. Soy presidente de la Sociedad Patriótica del Perú y he vestido el uniforme de la Marina de Guerra del Perú [...], el señor no puede estar ofendiendo”, dijo.

Apuntó que la denuncia contra el alcalde incluirá a los 39 regidores por no cumplir con su función fiscalizadora, invocó a que lo suspendan “previo examen toxicológico, psicológico y psiquiátrico” y criticó a las bancadas parlamentarias por no cuestionar la gestión del burgomaestre, quien cuenta con un 69% de desaprobación ciudadana.

Según Ipsos, un 57% votaría a favor de la revocatoria. En la víspera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) validó el kit comprado por Silva a inicios de junio por el incumplimiento de promesas electorales, como “Lima Potencia Mundial”, “Hambre Cero”, la construcción de teleféricos, implementación de 60 puentes y la arborización del río Rímac.

El plazo para presentar solicitudes de revocatoria ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vence el 21 de noviembre. Tras esa fecha, el JNE tiene un mes para analizar su procedencia. De ser aprobada, el Reniec enviará la lista del padrón de electores el 25 de noviembre, que se publicarán del 5 al 9 de febrero de 2025. La consulta popular de revocatoria se convocará el 10 de marzo de 2025 y, de cumplir los requisitos, la elección tendrá lugar el 8 de junio de 2025.

Panorama

La administración de López Aliaga enfrenta cuestionamientos de varias comunidades vulnerables, como las trabajadoras sexuales y la comunidad LGTBI, ya que ha condicionado la realización de la Marcha del Orgullo 2024.

“No hagan payasadas. Después hacen cuadritos y ponen a Santa Rosa con lentes 3D, la ponen en colores multicolores. Respeten, pues. Gente muy cercana a mí, es gay y los respeto, los llamo y son mis amigos. Lo único que les pido es que respeten los valores de la población peruana, [...] que no hagan la payasada del año pasado”, dijo.

Las trabajadoras sexuales también han anunciado que se sumarán a la iniciativa tras el cierre forzado de ‘Las Cucardas’, lo que dejó a aproximadamente 150 chicas expuestas a la violencia de las mafias, sin un lugar seguro para ejercer su labor.

“Si no nos hacen caso, iremos a las internacionales. Y si no, impulsaremos la revocatoria. La otra vez una compañera me dijo: nosotras sacamos a ‘Porky’. Si nadie puede, las putas lo sacamos”, dijo a Infobae Perú la activista Angela Villón, presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales ‘Miluska Vida y Dignidad’.