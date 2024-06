Jessica Newton arremete contra Magaly Medina tras denuncia del Miss Chimbote: “Busca lastimar mi imagen”

Jessica Newton no llegó a coronación de Miss Chimbote (Captura: Magaly TV La Firme)

Jessica Newton rompió su silencio tras ser denunciada públicamente por Luka Gonzáles, organizador del Miss Chimbote. En el programa de Magaly Medina, el empresario acusó a la exreina de belleza de presunta estafa, alegando que canceló su participación en el concurso regional de manera inesperada, afectando así su imagen ante los patrocinadores y las diferentes marcas que esperaban la presencia de la directora del Miss Perú en el evento.

Según Luka Gonzáles, el sábado 15 de junio a las 3:00 p.m., el asistente de Jessica Newton se comunicó con él para informarle que la exreina de belleza no llegaría al certamen. Esto fastidió sumamente al empresario, ya que faltaban pocas horas para que se llevara a cabo el evento. También porque, previamente, el equipo de la empresaria había hecho grandes exigencias para asegurar su participación, lo que agravó aún más su frustración.

“Te he depositado la totalidad del dinero [un pago de 1500 dólares], me has hecho comprar un pasaje de 3 mil soles días antes del evento. Todo para que me digas, dos horas antes, que no vas a venir”, se le escucha decir a Luka Gonzáles en su conversación telefónica con el asistente de Jessica Newton, quien no dejaba de disculparse por la ausencia de la exreina de belleza en el concurso.

Jessica Newton canceló su participación en el Miss Chimbote horas antes de que el concurso se llevara a cabo.

Cabe resaltar que el organizador del Miss Chimbote indicó que su denuncia iba a salir al aire en el programa ‘Magaly TV La Firme’ el lunes 17 de junio. Sin embargo, debido a que Magaly Medina enfermó y no pudo conducir el espacio en vivo, Jessica Newton aprovechó la situación para devolverle los 9 mil soles y los dos pasajes aéreos que compró, en un intento de limar asperezas.

Jessica Newton se defendió

En medio de la polémica, Jessica Newton conversó con el diario Trome sobre las acusaciones que hay en su contra. La directora del Miss Perú explicó que no pudo asistir al concurso de belleza regional porque Gabriel Nardiello, su asistente personal, perdió sus documentos poco antes de subir al avión con dirección a Chimbote, lo que la obligó a permanecer en la capital.

“Yo por cuestiones de seguridad siempre viajo acompañada y faltando diez minutos para ir al aeropuerto Gabriel (con quien iba a viajar) me dice que había perdido sus documentos y así viajara por tierra (él) no iba a llegar, por eso cancelé mi presentación”, manifestó la empresaria.

Jessica Newton justificó su ausencia en el Miss Chimbote, alegando que no pudo viajar por factores externos.

La exreina de belleza recalcó que ya le pagó a Luka Gonzáles los gastos relacionados con su participación en el Miss Chimbote, por lo que para ella el asunto ya está cerrado. “Es la primera vez que me pasa y le pedí las disculpas del caso”, complementó la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Fastidiada con Magaly Medina

Por otro lado, Jessica Newton se mostró molesta con Magaly Medina, con quien ha estado enfrentada mediáticamente desde hace meses. Para la exreina de belleza, la conductora de televisión le dio un espacio a Luka Gonzáles en su programa de espectáculos con el objetivo de dañar su imagen profesional.

Jessica Newton y Magaly Medina dejaron de ser amigas por un conflicto personal.

“Creo que lo que está buscando Magaly, obviamente, es de alguna manera lastimar mi imagen porque yo he evidenciado que es una mentirosa, qué pena que sea tan bajo esto, pero así es. Es lamentable que su esposo tenga que llamar al esposo de Laura (Spoya) a pedirle que no le involucre en ningún tema porque a él también le debe perjudicar”, comentó al citado medio.

También criticó que Magaly Medina no la contactara para conocer su versión de los hechos, considerando que se trata de una denuncia seria. “Creo que todos estamos expuestos, de alguna manera, a que cuando alguien quiere hacer daño ni siquiera averigüe las dos partes sino que utilice la información para ponerla de la manera que quiere”, sostuvo.

“Qué locura de verdad, los medios de comunicación no deberían utilizarse para tus ataques personales”, complementó Jessica Newton.

Jessica Newton intentó silenciar a productor de ‘Miss Chimbote’ prometiéndole una franquicia, revela Magaly Medina. (Captura: Magaly TV La Firme)