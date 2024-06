Día del Campesino: ¿Será feriado o día no laborable el 24 de junio? Esta es la respuesta, según El Peruano

El 24 de junio se celebrará en todo el Perú el Día del Campesino, una fecha que busca honrrar el trabajo de las hombres y mujeres del campo | Foto composición: Infobae Perú

El próximo 24 de junio se celebrará el Día del Campesino, una fecha que busca honrar la dedicación y el invaluable trabajo de los hombres y mujeres del campo, quienes con su esfuerzo y tenacidad contribuyen significativamente a la seguridad alimentaria de todo el Perú, así como el desarrollo sostenible y la economía de nuestras comunidades rurales.

Aunque también es un momento para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta este sector vital, esta fecha también representa una oportunidad para el reconocimiento de las tradiciones culturales de la población rural. Por ello, existe cierta interrogante entre los peruanos sobre si el calendario oficial del Estado Peruano lo ha incluído como un día no laborable o un día feriado.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 713 publicado en el diario oficial El Peruano, el 24 de junio no ha sido incluído en la lista de feriados. Asimismo, el Decreto Supremo 11-2024-PCM, que estableció siete fechas del año como días no laborables, tampoco incluyó este día en su lista. En consecuencia, los trabajadores del sector público y privado deberán cumplir con su jornada laboral de manera habitual.

¿Cuándo inicia el próximo feriado?

Este mes de junio hay dos feriados que serán aprovechados por los ciudadanos. El primero fue el viernes 7, mientras que el segundo caerá el próximo sábado 29 en conmemoración al Día de San Pedro y San Pablo.

Si bien, el gobierno no ha autorizado que el viernes 28 de junio sea considerado día no laborable, lo cierto es que los peruanos podrán aprovechar únicamente el sábado y domingo próximo para un relajo familiar.

¿Cuáles son los días feriados y días no laborables de julio?

23 de julio (feriado): Día de la Fuerza Aérea del Perú

26 de julio (día no laborable)

28 de julio (feriado): Fiestas Patrias

29 de julio (feriado): Fiestas Patrias (Desfile y gran parada militar)

¿Qué diferencias hay entre feriado y día no laborable?

- Definición Legal:

Feriado: Es una fecha establecida por ley como un día de descanso obligatorio. En este día, los trabajadores tienen derecho a no trabajar con goce de sueldo. Los feriados pueden ser nacionales, regionales o locales y son reconocidos oficialmente en el calendario laboral.

Día No Laborable: Es una fecha establecida por el gobierno (a menudo por decreto) como un día de descanso, pero no necesariamente con las mismas obligaciones legales que un feriado. En estos días, las entidades públicas suelen cerrar, pero las privadas tienen más flexibilidad en cuánto al cumplimiento.

- Pago:

Feriado: Los empleados tienen derecho a percibir el salario completo aun sin trabajar. Si trabajan, suele pagarse un extra o doble sueldo según la legislación laboral vigente.

Día No Laborable: El tratamiento del pago puede variar. En muchos casos, si el trabajador labora, se consideran horas extra o se puede reprogramar la jornada laboral. Sin embargo, no siempre están obligados a otorgar el mismo pago adicional que en un feriado.

- Obligatoriedad:

Feriado: Es de carácter obligatorio para la mayoría de los sectores, a menos que se trate de servicios esenciales o sectores con regulaciones específicas.

Día No Laborable: Generalmente se aplica a funcionarios públicos y puede no ser obligatorio para el sector privado, dependiendo de cada empleador si decide otorgarlo o no.

- Flexibilidad:

Feriado: Las empresas no tienen la discrecionalidad para decidir si se respeta o no; es una obligación legal.

Día No Laborable: Las empresas del sector privado tienen la flexibilidad de decidir si operarán o no y cómo se manejará el tiempo de trabajo de sus empleados.

- Propósito:

Feriado: Conmemora fechas históricas, religiosas o tradicionales importantes para la sociedad.

Día No Laborable: A menudo tiene el propósito de promover el turismo, facilitar la participación en eventos específicos o relajar la actividad económica en ciertos momentos.