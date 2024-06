Alejandra Baigorria cuenta detalles de la reconciliación con su mamá Verónica Alcalá: “Es una mujer espectacular”

Alejandra Baigorria se distanció de su madre Verónica Alcalá, luego de que la exmodelo apareciera en sus redes sociales, asegurando que sus hijos no se preocupan por ella. Incluso, sacó en cara que su hija mayor le haya regalado un carro a su padre y a ella no le diera nada como eso.

Este suceso llamó la atención en redes sociales y los usuarios criticaron a Alcalá, asegurando que no tenía por qué actuar de esa manera y mucho menos con su hija, quien en más de una oportunidad ha sacado adelante a su familia.

“Lista para la venta. Sé que estoy sola en esta vida me dediqué a tener hijos, son cinco, pero en fin me quedan solo dos chiquitos, el resto ustedes lo conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí ni la llanta, amén y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden, amén. Mujer poderosa, empoderada, nada me parará, nada me tendrá”, fue lo que escribió en sus redes sociales Alcalá.

Madre de Alejandra Baigorria se queja de su hija en Instagram.

Tras estos sucesos y las críticas en el ciberespacio, Alejandra Baigorria, sus hermanos y su madre se reunieron y se lucieron en redes sociales compartiendo un almuerzo. Con esto, dejaban en claro que las rencillas se terminaron y dejaban los malos entendidos atrás.

Al respecto, Alejandra Baigorria conversó con América Espectáculos y contó detalles de cómo fue la reconciliación con su madre. Mencionó que tiene mucho amor por su madre y no hay por qué juzgarla por un momento en el que pudo fallar.

“Mi mamá es una mujer espectacular de la cual aprendí muchísimo y todos tenemos fallas por qué juzgar y tachar a alguien que, de repente, tampoco la estaba pasando bien y que también tiene sus cosas”, mencionó la rubia.

Alejandra Baigorria habla de la reconciliación con su madre.

Por otro lado, destacó que tiene amor por ambos padres y tiene claro que, como cualquier persona, no son perfectos. Sin embargo, eso no es impedimento para amarlos. “Yo amo a mis dos papás, amo a mi familia y siempre voy a dar todo por ellos, con sus defectos y virtudes, porque mi papá y mi mamá para mí son perfectos, pero también tienen sus defectos y los voy a querer siempre a los dos”, mencionó.

Finalmente, reveló que sus progenitores tienen una buena relación actualmente y hasta tienen comunicación por su propia cuenta. “Me encanta porque se llevan bien, se llaman y se saludan y es parte de un proceso. En algún momento se llevaron mal y ahora se llevan bien”, sentenció.

Alejandra Baigorria perdonó a su madre

Luego de este escándalo mediático, Alejandra Baigorria se pronunció en ‘Estás en Todas’ y confesó que las declaraciones de su madre le dolieron, pero trató de entender la razón por la que esto sucedió. “Sí, me dolió, sí sufrí, sí lloré, pero siempre trato de entender por qué pasan las cosas”, mencionó al inicio.

Alejandra Baigorria habla de la reconciliación con su madre.

Tras ello, confesó que ambas se perdonaron y ella no se pudo negar por el amor que le tiene a su madre. “Ella me pidió perdón y yo la perdono, porque nada es perfecto y es mi madre, y al final soy Alejandra Baigorria Alcalá por los dos”, agregó.

Finalmente, aseguró que solo es cuestión de tiempo para que su madre vuelve a ser la gran madre que siempre la cuidó y estuvo al pendiente de ella. “Ella fue una madre maravillosa y sé que lo volverá a ser. Mi mamá fue una buena madre, hizo muchas cosas por mí que, tal vez, no se vieron porque yo no era famosa”, sentenció.