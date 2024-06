Demanda agresiva por compras de acciones del Megapuerto de Chancay, pero analistas advierten riesgo por especulaciones

Al día se registran 1 mil 109 operaciones con acciones de Inversiones Portuarias Chancay, según datos recogidos por la Bolsa de Valores de Lima para el mes de junio | Foto composición: Infobae Perú / Analí Espinoza

La construcción y próxima inauguración del Megapuerto de Chancay ha causado una demanda frenética en el mercado de acciones de este proyecto de gran envergadura que está atrayendo inversionistas ávidos por participar en lo que promete ser un nodo clave para el comercio marítimo en la región. No obstante, hay riesgos que no han sido tomados en cuenta por los nuevos inversionistas, advierten especialistas.

Según datos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en lo que va de junio se ha observado un promedio diario de 1 mil 109 operaciones con acciones con acciones de Inversiones Portuarias Chancay (IPCH). Este aumento en la actividad refleja el entusiasmo de los inversionistas, particularmente, de aquellos denominados ‘retail’ o minoristas, quienes han impulsado el precio de las acciones desde S/ 0.22 a S/ 0.4, un incremento del 82%.

Desde que IPCH empezó a cotizar en bolsa el 23 de mayo, la mayoría de sus accionistas eran de la clase socioeconómica A y B. No obstante, el número de accionistas ha crecido en 6 mil 549, alcanzando un total de 15 mil 103 inversionistas. La mayoría de estos son minoristas, lo que ha generado un volumen de transacciones significativo para el mercado local.

“El volumen negociado (de las acciones del puerto de Chancay) es bastante interesante para una acción de ese tipo y para el mercado en general, dado que los principales actores son los inversionistas retail más que los institucionales”, indicó Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research, para diario Gestión.

Teniendo en cuenta que hasta el momento se han realizado un total de 13 mil 820 operaciones con las referidas acciones, el interés se debe en parte a las expectativas de la entrada en operación del puerto y los posibles beneficios económicos futuros, según refiere Ramos. “Las noticias que ahora vemos (sobre la pronta entrada en operación del puerto) han redundado en un interés sobre el activo. El inversionista retail está viendo la oportunidad de exponerse a este desarrollo”, añadió.

Megapuerto de Chancay tiene un 70% de avance. (Foto: gob.pe)

En esa línea, Marco Contreras, de Kallpa SAB, destacó para el referido medio que es inusual que se registren más de 1,000 operaciones diarias con una sola acción en la BVL, y que más del 50% de los inversionistas son minoristas.

Advierten riesgos en la compra de acciones del Megapuerto de Chancay

El economista Luis Ramos, de LarrainVial Research, explicó que para valorar adecuadamente las acciones es necesario analizar los flujos de caja futuros, la rentabilidad del proyecto y el costo del capital. Sin embargo, advirtió que el optimismo actual está basado en especulaciones y una relación insuficiente de la empresa con el público en términos de transparencia informativa.

En esa línea, consideró que la compañía debería tener también una mejor relación con el público y brindarles información. “No podemos decir que hay un precio objetivo de la acción porque no hay una cobertura formal del puerto por parte de los equipos de research (de las casas de bolsa). Eso genera que el anclaje (la posición del inversionista) no sea tan sólido”, sostuvo el analista.

Contreras también fue escéptico sobre la posibilidad de evaluar con precisión el valor de las acciones de IPCH debido a la falta de información pública detallada. “Lo más probable es que no haya un valor fundamental porque la empresa no está obligada a brindar información del puerto. Inversiones Portuarias Chancay es un holding, un vehículo, que posee el 40% del terminal marítimo. Sin embargo, Cosco Shipping Chancay Perú (compañía dueña del 60% del proyecto), es una empresa privada que no está obligada a dar información al mercado”, explicó y añadió que la única información pública obligatoria es la participación patrimonial de IPCH en Cosco, la empresa que administra el puerto.

Bolsa de valores de Lima. Foto: Andina

El analista de Kallpa SAB subrayó que, incluso si el puerto entra en operación, IPCH no está obligada a divulgar información sobre Cosco. Según los informes de la gerencia de IPCH, solo se proporciona información sobre el progreso de la construcción del puerto, mientras que otros datos no son públicos, mencionó. No espero que, aun estando ya en operaciones, voluntariamente la empresa publique información para estimar el valor fundamental”, añadió.

En resumen, a pesar del entusiasmo en el mercado, el valor del megapuerto sigue siendo incierto. Marco Contreras, de Kallpa SAB, alertó que el aumento en el precio de las acciones del megapuerto “es 100% especulación”. “No hay ningún fundamento que respalde la subida de las acciones de Chancay. Son títulos de alto riesgo. El inversionista puede especular si quiere, no es bueno ni malo, solo debe tener en cuenta que así como se puede ganar mucho también se puede perder”, acotó el analista.