Retiro AFP 2024: “En este momento no podemos realizar tu consulta”, ¿qué hacer si sale este mensaje?

Decenas de afiliados han reportado que les sale este mensaje, y están en su fecha y hora para poder hacer la solicitud del retiro AFP. ¿Cómo se soluciona, según la Asociación de AFP? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Captura de Asociación de AFP

El retiro AFP se reinicia el lunes 10 de junio con los afiliados cuyos DNI termine en 8 (como último dígito). Pero, si bien ya más de dos millones de ciudadanos han mandado sus solicitudes para acceder hasta a 4 UIT (S/20 mil 600) de sus fondos de pensiones, esto no se ha dado sin sus problemas. Decenas de afiliados ya han reportado en redes sociales que cuando intentan hacer la solicitud de retiro AFP, estando propiamente en su fecha para hacer este procedimiento y dentro del horario (de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.), no pueden registrarla porque les sale el siguiente mensaje.

“En este momento no podemos realizar tu consulta o transacción. Asegúrate de estar dentro del horario de atención (de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm). Si estas dentro del horario de atención, por favor, inténtalo nuevamente en unos minutos.”

¿Te ha pasado lo mismo? No solo algunos afiliados han dado posibles soluciones a esto, sino también la Asociación de AFP ha dado algunas sugerencias de qué hacer si esto te sucede. Infobae Perú pudo corroborar que una ellas funcionó en algunos casos.

El séptimo retiro AFP continua recibiendo solicitudes en junio. ¿Cuál es la tercera fecha para cada afiliado? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Captura de Asociación de AFP

¿Qué hacer si no puedo realizar mi solicitud de retiro AFP?

Infobae Perú pudo corroborar un par de casos donde la web solicitaretiroafp.pe no estaba dejándoles realizar la solicitud para el retiro; sin embargo, esto se solucionó fácilmente al intentar acceder por otro medio. En ocasiones entrar por la computadora trae estos problemas, por lo que la solución fue registrar la solicitud por celular.

Esto también es recomendado por la misma Asociación de AFP, que responde mensajes de afiliados que consultan por esto en Twitter. Normalente su respuesta es que “la web está operando con normalidad” y sugieren una serie de formas de poder acceder sin encontrarse con ese mensaje.

Se sugiere que se intente desde Google Chrome o Microsoft Edge (Si no puedes con uno, intenta con el otro)

Se sugiere que antes de ingresar se pueda borrar el historial de navegación del navegador y las cookies .

También, como pudo comprobar Infobae Perú , la Asociación de AFP recomienda que se pueda intentar el registro desde otro dispositico como un celular , otra laptop o PC diferente

Finalente, si el inconveniente persiste, ellos mismos sugienre escribir a consultasretiroafp@asociacionafp.com.pe

Más afiliados a AFP aún esperan su fecha para solicitar su retiro de hasta 4 UIT (S/20 mil 600). - Crédito Composición Infobae/Andina/Jhonel Rodríguez Robles/Infobae/Paula Elizalde

En junio se dan las últimas fechas para solicitud según DNI

Recuerda que todos los afiliados tienen tres días dedicados para hacer este pedido en la página de la Asociación de AFP. Inclusive a quienes ya se paso las dos primeras fechas, en junio, luego de que pasen las dos primeros días dedicados para todos los afiliados, podrán hacer esta solicitud en su tercer llamado (si aún no lo han solicitado). Tampoco olvides que tras esto, se dará el cronograma libre.

Si tu DNI termina en 1 , podrás mandar tu solicitud el martes 18 de junio (las dos primeras oportunidades fueron el 20 y 21 de mayo)

Si tu DNI termina en 2 , podrás mandar tu solicitud el miércoles 19 de junio (si no mandaste el 22 o 23 de mayo)

Si tu DNI termina en 3 , podrás mandar tu solicitud el jueves 20 de junio (si no mandaste el 24 o 27 de mayo)

Si tu DNI termina en 4 , podrás mandar tu solicitud el viernes 21 de junio (si no mandaste el 28 o 29 de mayo)

Si tu DNI termina en 5 , podrás mandar tu solicitud el lunes 24 de junio (si no mandaste 30 o 31 de mayo)

Si tu DNI termina en 6, puedes mandar el 3, 4 o 25 de junio

Si tu DNI termina en 7, puedes mandar el 5, 6 o 26 de junio

Si tu DNI termina en 8 , puedes mandar el 10, 11 o 27 de junio

Si tu DNI termina en 9, puedes mandar el 12, 13 o 28 de junio

Si tu DNI termina en 0, letra u otra, puedes mandar el 14 o 17 de junio o el 1 de julio.

Libremente, todos los afiliados pueden mandar su solicitud del martes 2 de julio al sábado 17 de agosto