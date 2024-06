Retiro AFP HOY: ¿Quiénes presentan su solicitud este 6 de junio? Todo sobre el septimo desembolso

¿Quiénes ya pueden registrar su solicitud de retiro AFP? Estas son las fechas máximas para que reciban su primera UIT. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/infobae/Paula Elizalde/Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Ya más de la mitad de los diez grupos para el retiro AFP han podido mandar sus solicitudes para acceder a hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones, un monto que para el 2024 asciende a S/20 mil 600. A pesar de que en junio ya podrán registrar este pedido los afiliados con el 6, 7, 8, 9 y 0 (u otro caracter) en el último dígito de su DNI, todos los afiliados han tiene tres fechas para poder hacerlo.

Así, quienes tienen los 1, 2, 3, 4 y 5 al final de su número del documento (no confundir con el código verificador, que está separado por una raya), aún podrán solicitar su retiro de AFP (si aún no lo han hecho), en una tercera fecha este mes. E incluso si no lo hacen, desde el martes 2 julio podrán todos los que tienen montos en su AFP hacer este pedido durante el cronograma libre, hasta el sábado 17 de agosto.

LINK para retiro AFP: para retiro AFP: https://www.solicitaretiroafp.pe/consulta

seguimiento a pedido: LINK para dara pedido: https://www.solicitaretiroafp.pe/seguimiento . (En caso de ser AFP Hábitat, visita: https://afphabitat-seguimientoretiro.pe/

¿Quiénes pueden solicitar AFP HOY?

Este miércoles 5 de junio podrán solicitar su retiro AFP aquellos afiliados con el número 7 como último dígito del DNI (u otro documento de identidad). Estos también tendrán el jueves 6 de junio para hacerlo, y una tercera fecha más el miércoles 26 de junio.

Recuerda que todos los afiliados tienen tres días dedicados para hacer este pedido en la página de la Asociación de AFP. Inclusive a quienes ya se paso las dos primeras fechas, en junio, luego de que pasen las dos primeros días dedicados para todos los afiliados, podrán hacer esta solicitud en su tercer llamado (si aún no lo han solicitado).

Si tu DNI termina en 1 , podrás mandar tu solicitud el martes 18 de junio (las dos primeras oportunidades fueron el 20 y 21 de mayo)

Si tu DNI termina en 2 , podrás mandar tu solicitud el miércoles 19 de junio (si no mandaste el 22 o 23 de mayo)

Si tu DNI termina en 3 , podrás mandar tu solicitud el jueves 20 de junio (si no mandaste el 24 o 27 de mayo)

Si tu DNI termina en 4 , podrás mandar tu solicitud el viernes 21 de junio (si no mandaste el 28 o 29 de mayo)

Si tu DNI termina en 5 , podrás mandar tu solicitud el lunes 24 de junio (si no mandaste 30 o 31 de mayo)

Si tu DNI termina en 6, puedes mandar el 3, 4 o 25 de junio

Si tu DNI termina en 7 , puedes mandar el 5, 6 o 26 de junio

Si tu DNI termina en 8, puedes mandar el 10, 11 o 27 de junio

Si tu DNI termina en 9, puedes mandar el 12, 13 o 28 de junio

Si tu DNI termina en 0, letra u otra, puedes mandar el 14 o 17 de junio o el 1 de julio.

Libremente, todos los afiliados pueden mandar su solicitud del martes 2 de julio al sábado 17 de agosto

Días en que depositan la AFP

Casi dos millones de afiliados han registrado su solicitud de retiro AFP: a la fecha 1 millón 909 mil 928 se encuentran ya esperando el desembolso del dinero en su fondo de pensiones. Entre estos, los que hayan pedido hasta 1 UIT (S/5.150) y hayan solicitado el monto hasta el 3 de junio, podrán retirar todo su dinero este mismo mes. Sin embargo, quien hayan solicitud una mayor cantidad, recibirán este pago hasta en cuatro armadas. Pero para todos, la primera UIT llegará en un plazo menor. Tal como lo confirmó la SBS y la Asociación de AFP a Infobae Perú.

“A diferencia de los otros tres, se ha establecido una fecha máxima para iniciar el pago, que es el 14 de junio de 2024 [para quienes soliciten el 20 de mayo]. La figura se repite en función de cada fecha de solicitud, si el afiliado presenta su solicitud el día 21 de mayo, su primer desembolso será el 17 de junio, y así sucesivamente”, informó la SBS a Infobae Perú, quien, en base a esto, hizo un cálculo de, aproximadamente, 18 días hábiles en que se entregará el primer monto.

Si solicitaste el lunes 20 de mayo, recibes la primera UIT máximo el viernes 14 de junio (y cada siguiente UIT en 30 días calendario máximo luego de cuando recibas la primera)

Solicitaste el martes 21 de mayo: recibes máximo el lunes 17 de junio

Miércoles 22 de mayo: recibes máximo el martes 18 de junio

Jueves 23 de mayo: recibes máximo miércoles 19 de junio

Viernes 24 de mayo: recibes máximo el jueves 20 de junio

Lunes 27 de mayo, recibes máximo el viernes 21 de junio

Martes 28 de mayo, recibes máximo el lunes 24 de junio

Miércoles 29 de mayo, recibes máximo el martes 25 de junio

Jueves 30 de mayo, recibes máximo el miércoles 26 de junio

Viernes 31 de mayo, recibes máximo el jueves 27 de junio

Lunes 3 de junio, recibes máximo el viernes 28 de junio

Martes 4 de junio, recibes máximo el lunes 1 de julio

Miércoles 5 de junio, recibes máximo el martes 2 de julio

Jueves 6 de junio, recibes máximo el miércoles 3 de julio

Lunes 10 de junio, recibes máximo el jueves 4 de julio

Martes 11 de junio, recibes máximo el viernes 5 de julio

Miércoles 12 de junio, recibes máximo el lunes 8 de julio

Jueves 13 de junio, recibes máximo el martes 9 de julio

Viernes 14 de junio, recibes máximo el miércoles 10 de julio

Lunes 17 de junio, recibes máximo el jueves 11 de julio

Martes 18 de junio, recibes máximo el viernes 12 de julio

Miércoles 19 de junio, recibes máximo el lunes 15 de julio

Jueves 20 de junio, recibes máximo el martes 16 de julio

Viernes 21 de junio, recibes máximo el miércoles 17 de julio

Lunes 24 de junio, recibes máximo el jueves 18 de julio

Martes 25 de junio, recibes máximo el viernes 19 de julio

Miércoles 26 de junio, recibes máximo el lunes 22 de julio

Jueves 27 de junio, recibes máximo el martes 23 de julio

Viernes 28 de junio, recibes máximo el miércoles 24 de julio

Lunes 1 de julio, recibes máximo el jueves 25 de julio

Y así “sucesivamente”, detalló textualmente la SBS a Infobae Perú, quién realizó esta proyección.