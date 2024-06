Dina Boluarte se libra de denuncia: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archiva presunto tráfico de influencias

A la jefa de Estado la libraron de una futura investigación durante su mandato. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió declarar improcedente una de las denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. Con un respaldo mayoritario, el equipo de trabajo presidido por Lady Camones dejó sin asidero la demanda formulada por Mónica Yaya, Expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce).

“Con 10 votos a favor, 01 en contra y 01 abstención, se aprobó la propuesta de declarar improcedente la DC 223″, señaló el órgano legislativo a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El informe señaló que la denuncia no cumplía con el criterio de que los hechos señalados representen delitos de función, desestimando la presunta infracción de la mandataria al artículo 2 inciso 2; y artículos 40 y 126 de la Constitución; y otros presuntos delitos.

Como se recuerda, la denuncia contra Boluarte se presentó por presuntamente asumir el cargo de vicepresidenta y de titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) sin haber renunciado a su cargo como jefa encargada de la oficina registral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Mandataria solicitó licencia para mantener su labor mientras era parte del Ejecutivo. | Fotocomposición: Infobae

Tras nueve meses como vicepresidenta, Dina Boluarte presentó su carta de renuncia el 11 de abril del 2022, la cual fue aceptada y comunicada dos días después. Ello fue confirmado por el Reniec confirmó a través de su cuenta de Twitter.

Durante el proceso electoral, Reniec señaló que Boluarte trabajaba para la entidad desde 2007 y que desde 2015 ejercía como jefa encargada de la Oficina Registral Surco - Higuereta. Durante ese periodo, Boluarte se encontraba con licencia sin goce de haberes, una medida que buscaba mantener la neutralidad e imparcialidad del sistema electoral, según el artículo 117 de la Constitución.

Sin embargo, en agosto de 2021, se conoció que Boluarte solicitó una licencia de cinco años a Reniec, petición que fue rechazada por afectar “la neutralidad e imparcialidad del sistema electoral”. La entidad respondió a su solicitud explicando que ninguno de sus funcionarios puede tener vínculos con el Ejecutivo.

“No resulta viable acceder a su solicitud de licencia sin goce de haber por el periodo de cinco años [...] por lo que agradeceremos adoptar las medidas correspondientes”, concluye la carta que se le envió en su momento.

Dina Boluarte defendió su solicitud de licencia argumentando que tenía derecho de retornar a su cargo. | EFE/Lenin Nolly

Boluarte alegó ante los medios de comunicación que no deseaba renunciar a su cargo en Reniec y por ello solicitó la licencia. Defendió su pedido señalando que, debido a la naturaleza de los cargos podría abandonar su posición en cualquier momento.

“Estos trabajos son de elección popular y en cualquier momento podría dejar el cargo por la convulsión del país, por eso tengo derecho a regresar a mi plaza”, argumentó.

Cabe mencionar que, durante la campaña electoral, Boluarte recibió licencias en cuatro ocasiones, la última de las cuales venció el 22 de julio del 2021, sin lograr una extensión adicional.

Dan cuenta de denuncia presentada por Fiscalía de la Nación

En su décimo novena sesión ordinaria, la SAC dio cuenta de la denuncia constitucional 492, presentada por el fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana en contra de Dina Boluarte.

Juan Carlos Villena ya puede evaluar directamente el informe que precisa investigar a Dina Boluarte por caso prefectos y subprefectos. Composición Infobae.

Ahora, de acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Congreso, la subcomisión tiene un plazo de 10 días para evaluar la denuncia y decidir si la admite o la rechaza.

Si la Subcomisión admite la denuncia, debe determinar si acusa o no al investigado. En caso de decidir acusarlo, el tema se traslada a la Comisión Permanente, la cual votará si lleva o no el caso al Pleno del Congreso.

En conferencia de prensa, el vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, sostuvo que la máxima representante del Ejecutivo se encuentra confiada de que la denuncia no prosperará en el Parlamento.

“Respecto a la denuncia constitucional, la presidenta continúa, como pueden apreciar en su agenda cotidiana, intensificando las acciones para solucionar los grandes problemas que aquejan el país. En ese sentido, no le preocupa el procedimiento congresal, más aún cuando se tiene la certeza de que no existe ilícito alguno. De tal manera, hay la plena confianza en que esta denuncia no va a prosperar y reitero no existe la menor preocupación por parte de nuestra presidenta”, manifestó Hinojosa.