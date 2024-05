Vinculan a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda con el exalcalde de Comas: contratos y presunto favorecimiento

Exjefe de Nicanor Boluarte en Comas gana contrato en el Ministerio del Interior por 30 mil soles. (Composición: Infobae Perú)

El exalcalde de Comas, Raúl Díaz, estaría envuelto en presuntos actos de corrupción, tras revelarse que obtuvo un jugoso contrato de 30 mil soles con el Ministerio del Interior, bajo la actual gestión de la presidenta Dina Boluarte, de acuerdo a un informe periodístico del dominical Panorama.

Díaz, quien antes había tenido como brazo derecho a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en la municipalidad de Comas, aceptó la propuesta de trabajo en marzo de 2024, pese a haber estado desvinculado del sector público desde su periodo como burgomaestre.

Según la investigación, Raúl Díaz no solo mantuvo una estrecha relación laboral con Nicanor Boluarte durante su administración municipal, designándolo como gerente general en enero de 2019, sino que también contrató al abogado Mateo Castañeda, hasta antes de ser detenido, a cargo de la defensa legal de Dina Boluarte, para asesorar a la municipalidad en 2022.

La presidenta peruana Dina Boluarte muestra su collar, acompañada por su abogado Mateo Castañeda, durante una conferencia de prensa. (AP Foto/MartÍn Mejía, Archivo)

Estas acciones levantaron sospechas sobre las vinculaciones políticas y los procesos de contratación dentro del estado, especialmente considerando que Díaz aseguró haber sido invitado a laborar a través de un correo electrónico, sin brindar más detalles sobre su selección.

“Soy un profesional que ha trabajado 15 años en el parlamento, he trabajado como asesor en el Congreso de la República, he sido alcalde durante 5 años”, dijo tras ser consultado por un reportero del dominical

Agregó: “Hay un correo que me envían del Ministerio del Interior y yo he respondido. Hay la convocatoria, me hacen la invitación, y yo acepto”.

Nicanor Boluarte aseguró ser inocente tras su detención por personal de Eficcop.

Díaz confirmó haber recibido solo una parte del pago acordado, específicamente 10 mil soles de los 30 mil estipulados, antes de decidir no continuar en su puesto dentro del Mininter.

Cabe indicar que el exjefe de Nicanor Boluarte no tenía trabajo en el Poder Ejecutivo desde que dejó de ser alcalde. Esta situación cambió en marzo del 2024, cuando fue contratado en el Ministerio del Interior.

Además, cuando era alcalde de Comas, en el 2022 Raúl Díaz contrató a Mateo Castañeda, el detenido abogado de la presidenta Dina Boluarte, como asesor legal.

Panorama reveló que el exjefe de Nicanor Boluarte, el exalcalde de Comas Raúl Diaz, ganó contratos en el gobierno de Dina Boluarte.

“El doctor Mateo Castañeda en el año 2022 fue contratado por el área que corresponde para prestar sus servicios en soporte legal y defensa de funcionarios de la municipalidad. (Fue) para el apoyo legal o la defensa legal de unos funcionarios que fueron denunciados”, señaló.

A pesar de las consultas, el exalcalde de Comas no quiso decir quién lo contactó para trabajar en el Estado, solo dijo que de esos 30 mil soles solo cobró 10 mil y luego decidió no seguir

Esta serie de eventos apunta hacia una red de nepotismo y favoritismo que compromete la transparencia y justicia en las contrataciones públicas, generando interrogantes sobre la integridad de los procesos bajo la administración actual.

Detención preliminar por caso ‘Waykis’

El pasado viernes 10 de mayo, Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, así como al abogado Mateo Castañeda y los otros detenidos por el caso conocido como ‘Waykis en las sombras’ pasaron por una audiencia de control de identidad ante el Poder Judicial.

Nicanor Boluarte y los otros investigados cumplen una detención preliminar por un plazo de diez días dictada por el magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, y a pedido del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).