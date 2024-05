Magaly Medina, Rodrigo González, Christian Yaipén y más famosos peruanos dedican tiernos mensajes por el Día de la Madre

Famosos peruanos dejan sus saludos por el Día de la Madre. (Instagram)

El Día de la Madre es la fecha más especial para las familias, en donde rendimos homenajes a las mujeres que nos dieron la vida. Aunque muchas aún nos acompañan, otras están siguiendo nuestros pasos desde el cielo, por lo que cada segundo domingo de mayo las redes sociales se invaden de saludos para las progenitoras de cada familia.

Esta vez no fue la ocasión y, como cada año, nuevamente los famosos peruanos no dejaron pasar la fecha especial y compartieron un tierno saludo para sus mamitas. Personajes como Brunella Horna, Magaly Medina, Rodrigo González, Christian Yaipén, usaron este medio digital para agradecer todo lo que sus madres hacen por ellos.

Otras, también celebraron la dicha de convertirse en una y con ello aprendieron lo difícil que es esta tarea. En esta fecha especial, hacemos un recuento de los saludos por el Día de la Madre en la farándula peruana.

Magaly Medina

La conductora destacó la labor de su madre en su formación profesional. Aseguró que su progenitora siempre quiso que su hija destacara y es por ella y su familia que trabajó y logró todo lo que ahora tiene.

“Ella me sacaba de la cocina y me mandaba a estudiar. Me repitió hasta el hartazgo que solo estudiando tendría un futuro. No quiso nunca que fuera como ella “una ama de casa tradicional”. Soy quien soy gracias a esa sabia mujer que es mi mamá. Nunca podré terminar de agradecer tanto amor incondicional. ¡Te amo, Madre!”, escribió en las redes sociales.

Rodrigo González

El presentador de ‘Amor y Fuego’ destacó el amor de la madre por los hijos y afirmó que tal como ella lo hace con él, también la admira y la cuida siempre.

“¡Feliz día reina de mi vida! Junto a ella, te celebro a ti que me sigues y que también eres madre. Toda mi admiración a esa fuerza, amor, entrega e incondicionalidad de ser las únicas capaces de anteponernos a sus prioridades para sacarnos adelante. ¿Hay algo más noble que eso en un mundo cada vez más individualista? No lo hay. Agradezco tenerte cada día de mi vida. Lo merecen todo”, escribió.

Christian Yaipén

El cantante de cumbia compartió una tierna fotografía con su madre y su esposa, con quien tiene dos hijos. Destacó el trabajo de cada una en esta vida y agradeció todos los sacrificios que hacen por sus familias.

“Hoy celebramos al ser más especial de nuestras vidas. ¡Feliz día Mamá! Aprovecho por aquí para volver a felicitar a mi madre, mi esposa, hermanas, cuñadas, tías, primas, amistades, a mi abuela Ethel y Bertha en el cielo y en especial también a todas nuestras seguidoras que tienen el privilegio de ser madres, que Dios les brinde sabiduría y paciencia. ¡Gracias por tanto y perdonen por tan poco! Jamás podremos devolverles todo lo que han hecho y siguen haciendo por nosotros”, acotó en su perfil de Instagram.

Brunella Horna

La esposa de Richard Acuña mostró por primera vez el rostro de su hijo y con él agradeció la dicha de haberse convertido en madre. Reveló que este fue uno de los sueños que siempre tuvo.

“Mi primer Día de la Madre. Gracias mi niño por hacerme tan feliz. Soñaba tanto con tenerte que aún me parece increíble que estés a mi lado. Siempre juntos, creciendo y mejorando día a día por ti. Te amo infinito amor de mi vida”, escribió la joven empresaria.

Brunella Horna y su primer día de la madre. (Instagram)

Samahara Lobatón

La hija de Melissa Klug se encuentra en Estados Unidos y desde allí compartió una fotografía de la ecografía de su segundo bebé. Aunque está separada de Bryan Torres, decidió dedicar un mensaje a sus pequeños, afirmando que siempre estará para ellos.

“Gracias a ustedes que me han dado el gran privilegio de ser mamá. Los amo con mi vida y de algo estoy segura con ustedes hasta el fin del mundo, discúlpenme por tan poco y gracias por tanto”, expresó.

Samahara Lobatón comparte la ecografía de su bebé. Instagram/@sam_lobaton_klug

Darinka Ramírez

La madre de la última hija de Jefferson Farfán reveló que fue un reto para ella el aprender a ser madre, pero pone todo de su parte para darle lo mejor a su menor. Aseguró que trabajará en que su hija sea una mujer de valores y que ofrezca mucho amor.

“No me imaginé en esta etapa y tuve miedo al no tener conocimiento en cómo cuidarte. Aprendí y sigo aprendiendo a ser una buena mami para ti y que crezcas con mucho amor y valores. Te amo mi baby Lu. Mami estará para ti para cuidarte toda la vida. Feliz día a todas las mamis”, agregó en su publicación de historias de Instagram.