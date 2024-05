Conoce la historia de Sony: el gatito ‘recluido’ en el penal Ancón I

La sorpresiva presencia de Sony durante un operativo en el penal Ancón I captó la atención en las redes sociales, convirtiéndolo en un fenómeno viral. (INPE)

Durante un reciente megaoperativo llevado a cabo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (MINJUSDH) en el penal Ancón I (Piedras Gordas) de Lima, una peculiar mascota se robó las miradas. Este personaje responde al nombre de Sony, conocido también como el “gato con botas de Ancón”. Este felino, de apenas 7 meses de edad y de color naranja, se ganó el corazón de miles de usuarios en las redes sociales al aparecer mientras uno de los reclusos lo sostenía entre sus brazos.

Ante la sorpresa y curiosidad de los internautas, quienes se preguntaban sobre el estado y la procedencia del minino, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) optó por responder a través de su cuenta oficial de TikTok. En un video publicado, aseguró que “Para la tranquilidad de todos los interesados, les informamos que el gato del penal Ancón I se encuentra en perfecto estado”, según se especifica en la descripción del clip.

La presencia de Sony en pleno operativo penitenciario desencadenó un inesperado revuelo en las redes sociales. El vídeo divulgado por el INPE adquirió rápidamente viralidad, atrayendo miles de reproducciones y comentarios. Entre los usuarios, abundaron expresiones de sorpresa y ternura al contemplar al diminuto felino en un entorno tan inusual.

Esta es la historia del michi ‘recluido’ en el penal Ancón I

A través de un video en TikTok, el INPE tranquilizó a los usuarios asegurando que Sony estaba en perfecto estado y no tenía objetos prohibidos. (Composición: Infobae / capturas)

El pequeño felino, según afirman sus cuidadores, no cometió delito alguno para terminar tras las rejas, “bueno, ya me enteré de que me robé su corazón en la última requisa”, se le “escucha a Sony” en el video del INPE.

Según las autoridades penitenciarias, Sony se encuentra en buen estado y “no poseía objetos prohibidos en su posesión”. Además, descartaron la posibilidad de trasladarlo a otro penal. En el clip compartido en redes sociales, se mostraron detalles sobre la rutina diaria del felino dentro del recinto carcelario.

La mascota cuenta con dos ambientes habilitados en el penal: uno para dormir y otro para comer. Sus cuidadores aseguran que tiene un lugar favorito desde donde puede observar a los reclusos, y que es muy querido tanto por los trabajadores como por los internos.

“Después de descansar todo el día”, la hora del almuerzo llegó para Sony, quien degustó de un plato de croquetas para gato acompañadas de un poco de salchicha en trozos y un tazón de agua. Al finalizar, sus cuidadores “le preguntaron” si finalmente contaría la razón y “los delitos” que cometió para acabar en el penal, sin embargo, el felino tenía otros planes.

Las reacciones en redes sociales

Sony, un felino de apenas 7 meses de edad, se ha convertido en una mascota querida dentro del penal, disfrutando de una rutina diaria cuidada por los trabajadores y los internos. (composición: Infobae)

Usuarios de diversas partes del mundo expresaron sus muestras de apoyo y buenos deseos hacia el felino, deseándole una larga y feliz vida. En los comentarios se pueden observar mensajes de esperanza y gratitud hacia el personal del penal por cuidar de Sony. Algunos usuarios incluso solicitan más historias sobre el gato naranja, ansiosos por conocer más detalles sobre su vida dentro del recinto penitenciario.

“Por favor, más historias de Sony, el gato naranja, señores. Esperaré con ansias más relatos sobre este hermoso felino y también sobre quién lo cuida. Admiro a todos por tener a este michi”, comenta un usuario.

Mientras que otros usuarios bromean sobre la posible razón por la que Sony terminó en el penal, como el organizador de peleas en el techo. Otros expresan su preocupación por el bienestar del felino y solicitan información sobre los horarios de visita para poder conocerlo en persona.

La popularidad de Sony en las redes sociales refleja cómo los animales pueden generar impacto y conexión en la sociedad, incluso en entornos poco convencionales como una prisión. (Composición: Infobae / Capturas)

“¿Qué día se puede llegar a visitar a Sony?”, preguntan. Mientras que otro comenta: “Ojalá lo cuiden bien y no le hagan nada de lo que sabemos”, refiriéndose a posibles maltratos hacia el felino.

La popularidad de Sony en las redes sociales demuestra el impacto que los animales pueden tener en la sociedad, incluso en circunstancias poco comunes.