Debut de Reimond Manco en Liga 1 2024: ¿cuándo tendría su estreno con Unión Comercio en Torneo Apertura?

Reimond Manco y las posibles fechas para disputar la Liga 1 2024 con Unión Comercio.

Una de las noticias que resonó bastante en el fútbol peruano en los últimos días fue el anuncio que dio Reimond Manco sobre su intención de volver a jugar la Liga 1. Y es que luego de estar más de un año sin disputar ningún campeonato profesional (entre Primera y Segunda) y enfocándose en sus negocios y jugando en torneos amateurs, hace algunas horas fue oficializado como nuevo fichaje de Unión Comercio. Por tal motivo, surge la interrogante de cuándo podría hacer su debut en el presente año.

La vida del ‘Rei’ dio un giro radical cuando decidió alejarse de las canchas tras haber jugado la Liga 2 con Juan Aurich el 2022. De acuerdo a declaraciones que él mismo brindó, el fallecimiento de su padre le afectó anímicamente que no tuvo fuerzas para entrenar ni disputar partidos en su mejor versión. A raíz de ello, optó por dedicar su tiempo a poner énfasis en sus proyectos personales.

Justamente, entre sus labores, se centró a comentar sobre la actualidad del balompié nacional en el programa ‘Cojo y Manco’ junto al periodista Horacio Zimmermann. Asimismo, participó en competencias de fútbol 7 en Estados Unidos y también en el reconocido certamen, la Kings League Américas, donde pudo anotar un gol.

Reimond Manco fue comentarista en 'Cojo y Manco' y participó en la Kings League Américas.

Luego de estar más de un año fuera de la actividad profesional, Reimond Manco dio a conocer hace una semana que tenía intención de regresar a la Primera División del fútbol peruano. Su familia fue un factor clave para esa consigna. En esa línea, él mismo se ofreció a Unión Comercio y Sport Boys.

Posible debut de Reimond Manco en Unión Comercio el 2024

Y de manera imprevista, el ‘Rei’ fue anunciado como nuevo fichaje de Unión Comercio en la noche del miércoles 24 de abril para afrontar la Liga 1.

Sin embargo, el ‘poderoso de Alto Mayo’ no la pasa nada bien en el Torneo Apertura: se ubica en la última posición con seis puntos producto de los tres empates, un triunfo y ocho derrotas que acumuló, por lo que la presencia de Manco Albarracín surge como una opción emergen para salir de la zona de descenso.

¿Y cuándo podría debutar? Si bien el mismo futbolista admitió que ha venido preparándose para tener esta oportunidad, es conocido que el acondicionamiento para disputar el torneo de Primera División es rigurosa, de ahí que necesite algún tiempo para estar a disposición del comando técnico encabezado por Milton García.

De esta manera, se prevé el ex’Jotita’ se ausente ante Sport Boys en el Callao (27 de abril) y podría debutar contra Comerciantes Unidos en Cajabamba el 4 de mayo o el 10 del mismo mes frente a ADT en Tarapoto. Y si en caso se decide que el volante tenga una mejor readaptación, la preparación podría durar un mes y su estreno sería el 24 de mayo ante Cienciano.

Unión Comercio buscará de salir de la zona de descenso con Reimond Manco. - créditos: Liga 1

¿Cómo se gestionó el fichaje de Reimond Manco con Unión Comercio?

Como se mencionó líneas arriba, Reimond Manco había indicado en el programa ‘Cojo y Manco’ acerca de su decisión de volver al fútbol profesional, dando a entender que estaría dispuesto a jugar para Unión Comercio y Sport Boys.

En el elenco de la selva ya tuvo una etapa (2017 y 2018) en la que anotó siete goles y brindó 14 asistencias en 69 partidos. En esta ocasión, le envió un mensaje al presidente del club, Fredy Chávez. Esto habría sido crucial para marcar su retorno.

“Señor Fredy Chávez, no es dable que siga peleando el descenso. Usted sabe el cariño que le tengo a su institución, así que, por favor, llámeme, no importa la plata, lo podemos conversar. Pero llámeme para meterle su ‘chimichurri’ con harto juane y tacacho, para poder salvar el descenso con Comercio. No se preocupe, que usted sabe que soy especialista en eso, sino pregúntele a la hincada de Boys. Así que ahí estamos, tengo el mismo número”, sostuvo.