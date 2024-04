Rodrigo González lanza dura crítica contra Youna por no priorizar a su hija tras escándalo de Samahara Lobatón. | Amor y Fuego.

Samahara Lobatón viene enfrentando un duro cuestionamiento por las actitudes que ha tenido en los últimos días. El programa ‘Amor y Fuego’ logró captar el preciso momento en que la influencer agarra las cosas de Bryan Torres y las lanza por la ventana de su casa.

Sin embargo, este no es el primer escándalo que protagoniza la segunda hija de Melissa Klug, ya antes ha tenido fuertes problemas con su ahora expareja, pues fueron grabados discutiendo en plena vía pública en diferentes ocasiones.

A raíz de este escándalo, diferentes programas de espectáculo se han pronunciado, pidiendo la intervención de autoridades o de los padres de Samahara Lobatón, y es que para ellos es evidente que la influencer no viene atravesando un buen momento emocional.

Bryan Torres y Samahara Lobatón terminaron su relación. El cantante confirmó que influencer está embarazada.

Asimismo, los conductores piensan que la más perjudicada con esta situación en la hija que tiene Samahara Lobatón, quien presenciaría todas las peleas que tiene ella con Bryan Torres. Por este motivo, Rodrigo González se preguntó que estaba haciendo Youna, el padre de la niña.

Como se recuerda, el barbero se encuentra residiendo en Estados Unidos, país al que llegó para obtener la residencia americana y, supuestamente, darle una mejor calidad de vida a su pequeña; sin embargo, él no puede salir de este país hasta tener sus papeles en orden, de lo contrario, no podría volver a ingresar.

Pese a estas complicaciones, para el conductor de ‘Amor y Fuego’, Youna debe de priorizar el bienestar de su hija, por lo que desde hace un tiempo atrás, cuando se desató el escándalo de Samahara Lobatón, debería de estar en el Perú supervisando a su pequeña.

Bryan Torres anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón. (Composición: Infobae)

“Qué tan insostenible puede ser la situación para Youna para que esto siga pasando delante de su hija, y él no priorice las cosas que tiene que priorizar. (...) Yo veo que mi hija la está pasando así... ya es la segunda vez, algo así y la verdad”, indicó.

En ese sentido, le instó a Youna a involucrarse más en la vida de su pequeña, pues no es posible que él se encuentre en Estados Unidos al lado de su novia y se desentienda de la situación que se encuentra viviendo su menor hija. “No está priorizando a su hija. Él está feliz allá con su novia, con los papeles”, indicó.

Finalmente, Rodrigo González criticó con dureza a Youna por no darle la atención debida a su hija y no ponerla por delante de todo, especialmente por el complicado momento que está viviendo Samahara Lobatón.

Conductores de 'Amor y Fuego' opinando sobre el último altercado de Samahara Lobatón y Bryan Torres.

“De verdad, si tienes un hijo, y lo traes al mundo, es para priorizarlo... si ella está embarazada y pasa por todo esto, ¿qué beneficio puede haber en esta unión? Y esa encima es la casa de Bryan, lo bota, lo echa de su casa, ya más surrealista”, sentenció.

Samahara Lobatón deberá de abandonar la casa de Bryan Torres

Bryan Torres aclaró que Samahara Lobatón deberá de abandonar la casa en la que viven, pues le pertenece a sus padres. Asimismo, cuando lo cuestionaron por toda la inversión que ella había hecho en esta vivienda, él señaló que acordaron con la influencer que ella se llevará todos los muebles que tiene, además de pagarle la suma de 8 mil soles.

“Obvio, es su trabajo de ella. Y justamente yo he hablado, he conversado con ella. Yo me voy a ser responsable de eso. Yo le dije, o sea, tenemos que irnos, ¿no? Tú por tu lado, yo por mi lado. Hemos quedado en que ella se va a llevar todo y solamente le debo la suma de 8000 soles, que sí se los voy a pagar. Nada más. O sea, va a sacar cada mueble que le pusieron, lo va a sacar y se lo va a llevar a otro lado. Ella me dijo que sí, que le iba a sacar todo”, aseguró.