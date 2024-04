Alex Brocca planeaba llevar ‘Canto de Dolor’ al cine con escenas impactantes de Ernesto Pimentel

Alex Brocca quiso adaptar su libro donde habla de su romance con Ernesto Pimentel a una película. | Composición/Infobae

Alex Brocca, bailarín y expareja de Ernesto Pimentel, fue también conocido por su obra ‘Canto de Dolor’, una novela que, desde su publicación en los inicios de los 2000, capturó la atención del público lector y de la farándula peruana. Esta obra, que narra el apasionado romance del joven con el conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’, así como las vivencias dentro del espectáculo, preparaba su salto al cine antes de su muerte.

La relación profesional y personal del fallecido artista con las figuras del medio recibió una notable atención tras el estreno de ‘Chabuca’. Este interés llevó a que su libro volviera a cobrar relevancia entre el público y la crítica, destacando por su honestidad y crudeza al abordar temas de amor, íntimamente ligados a la esfera de la fama.

‘Canto de Dolor’ y su fallido salto al cine

Alex Brocca había comenzado negociaciones con una productora chilena para adaptar ‘Canto de Dolor’ al cine, un proyecto que prometía llevar a la pantalla una versión aún más intensa de los eventos relatados en el libro, de acuerdo a información brindada por El Popular.

En una entrevista concedida en marzo del 2000 a ‘El Tío’, un periódico local ya desaparecido, este compartió su entusiasmo por el proyecto cinematográfico, indicando que las conversaciones con la productora habían avanzado rápidamente.

“La productora me llamó dos veces, en menos de un mes, sumamente interesada en llevar la historia de mi vida a la pantalla grande. Si todo sale bien, podré adelantarles más, pero de por sí las escenas serán crudas y superarán a la realidad”, relató.

Brocca declaró que las adaptaciones planeadas para el filme buscarían superar la intensidad de las vivencias reales, proponiendo una representación cruda y sin filtros de la lucha por destacar en el medio artístico, enfrentando adversidades y prejuicios.

“Es la historia de un gay que desea sobresalir en el medio artístico pese a las adversidades”, añadió. Aunque la obra narra detalladamente su relación con la ‘Chola Chabuca’ y otros personajes relevantes de ‘Chollywood’, Brocca aseguró que se alterarían los nombres en la cinta, probablemente para evitar conflictos legales.

Sin embargo, con su prematura partida, quedaron muchas preguntas sobre cómo habría sido la realización de estos planes y el impacto que la adaptación de su obra habría tenido.

Alex Brocca soñó con un legado duradero

Un programa televisivo, ‘Todo se Filtra’, recientemente divulgó material inédito sobre el fallecido Alex Brocca, mostrando pruebas adicionales de su relación con Ernesto Pimentel. Destacan entre las revelaciones una prueba positiva de Elisa efectuada al bailarín en 1993 y unas declaraciones de 1999 sobre su lucha personal y aspiraciones.

“El cariño de la gente ha sido bastante fuerte para mí y eso me ha agradado bastante porque definitivamente el problema fue con un monstruo de la televisión, pero, sin embargo, la gente en ningún instante me ha dado la espalda, en ningún instante me ha tratado mal y me fui a hacer mi parada de ‘Western Globe’ y salió positivo entonces lo cual indica que definitivamente he sido afectado esto me ha tocado bastante”, contó en un reportaje.

“Quiero que ya me dejen en paz, quiero estar tranquilo. Era un poco mi sueño de decir, cuando tenga 30 años, quiero ser alguien. Cuando tenga 30 años, espero que mi nombre se escuche por todos lados”, agregó.

El joven falleció en 2004 a los 34 años debido a una bronconeumonía mientras luchaba contra el sida y un cáncer de ganglios. Se destacó en el mundo del entretenimiento peruano durante los años 90, tanto en la danza como en la actuación.

En su autobiografía ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, Brocca ofreció un testimonio sobre el impacto del VIH y el cáncer en su vida, además de su relación con Pimentel.