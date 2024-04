Lucía de la Cruz tiene los mejores recuerdos de Alex Brocca: “Estuvo a mi lado cuando falleció mi esposo”. | Todo se Filtra.

El nombre de Alex Brocca viene sonando con fuerza en los últimos días. Desde el estreno de ‘Chabuca’, muchos se han interesado por la vida de la expareja de Ernesto Pimentel, quien lamentablemente falleció hace muchos años por la grave enfermedad que padecía.

La cantante Lucía de la Cruz fue una de las artistas que vivió de cerca esta relación, pues tiene muchos años de amistad con la popular ‘Chola Chabuca’, incluso han trabajado juntos en diferentes ocasiones.

En una entrevista con el programa ‘Todo se Filtra’, una reportera la abordó y le consultó sobre la película que se viene proyectando en diferentes cines, donde Alex Brocca quedó como el malo de la historia del actor cómico.

Desde un primer momento, la criolla aseguró que tiene buenos recuerdos del bailarín, y es que él la acompañó cuando su esposo falleció, estando a su lado sin dejarla en ningún momento.

“Alex Brocca estuvo a mi lado cuando falleció mi esposo. Alex me acompañó todo el tiempo, fue una preciosa persona, nunca voy a olvidar su rostro”, comentó.

Sin embargo, cuando le dijeron que Ernesto Pimentel dejó como un villano en su película, Lucía de la Cruz no quiso ahondar en el tema, esto debido a que no ha visto la cinta. “Yo nunca vi nada raro. Tampoco he visto la película, por eso no puedo opinar muchas cosas, pero espero que no sea como se está diciendo, que lo trataba mal”, señaló.

Asimismo, indicó que lamentablemente Alex Brocca está muerto, por lo que no se puede defender de todas las acusaciones que están haciendo en su contra, pero algo que ella puede dar fe es que el bailarín estuvo muy enamorado de Ernesto Pimentel.

“No podemos hablar con Alex, porque él está en el cielo, pero si conocí a un Alex que amaba mucho a Ernesto, lo amaba demasiado. Él me decía que si había cometido errores, esperaba que Dios lo perdone”, comentó.

La culminación de la relación entre Brocca y Pimentel estuvo marcada por periodos de conflictos y reconciliaciones. Ernesto Pimentel admitió, después de la publicación del libro de ‘Canto de dolor. No repitan la canción’, haberse reconciliado con él antes de su muerte, prometiendo cumplir su último deseo en un gesto de paz y cierre entre ambos.

El 15 de abril del 2024, el programa ‘Amor y fuego’ difundió una entrevista con las hermanas de Alex Brocca, quienes, desde Chile, se mostraron muy fastidiadas con la película de Ernesto Pimentel. Ellas recordaron el romance del conductor con el fallecido bailarín.

“De repente en su momento sí le ha podido ayudar con la operación de la nariz, en su momento ambos han compartido penurias, que no tenían ni para comer. Iban a la casa de mi mamá. A veces, cuando Alejandro (Alex Brocca) iba solo, le llevaba su táper de comida para Ernesto, yo creo que todos han tenido momento de vacas flacas y ellos también se han apoyado”, aclaró una de las hermanas.

Además, señaló que la pareja se apoyó mucho en su momento. “No hay que tapar el sol con un dedo, sí lo ha apoyado varias veces, pero el mismo señor también le cerró varias puertas”, sentenció.