Mario Hart alerta a Alejandra Baigorria para que apresure su boda y ella lo encara recordando su pasado

Mario Hart hace advertencia a Alejandra Baigorria sobre su boda.

Alejandra Baigorria estuvo presente en ‘Mande quien Mande’, donde dio detalles de todo lo que viene preparando para su boda con Said Palao, la cual está prevista para inicios del 2025. Lo que nunca imaginó es la reacción de Mario Hart, uno de los presentadores del programa y expareja.

Mario Hart le aconsejó que apure la ceremonia, pues muchas cosas pueden pasar antes del 2025. La ‘rubia de Gamarra’ no se quedó callada e indicó que está bien con sus tiempos, pues por hacer las cosas rápidas, a veces salen mal.

“A veces las cosas rápidas, Mario no funcionan”, dijo la rubia, logrando la sorpresa de María Pía Copello y Carlota. Con el fin de calmar la situación, continuó: “Hay que tomarse un tiempo. Para que las cosas salgan bien tiene que tomarse su tiempo, preparar el mejor lugar, el mejor vestido, la iglesia”. Esto mientras los conductores bromeaban con la situación.

Mario Hart no se quedó callado y respondió: “Acuérdate una cosa Ale, muchas veces en la puerta del horno se quema el pan, hay que apurarse. Mejor adelántalo para fines del 2024″.

Es ahí cuando Alejandra Baigorria, quien tuvo una relación de más de 4 años con Mario Hart, lanzó un dardo inesperado para el exchico reality. “Ya tengo mi fecha ya, y nosotros estamos felices. No hay nada que se pueda quemar. Ya se quemaron muchas cosas en mi vida, ya no creo que se sigan quemando”, indicó la empresaria, dejando mucho a la pareja de Korina Rivadeneira.

¿Por qué Alejandra Baigorria terminó con Mario Hart?

En marco del 2023, Alejandra Baigorria habló en el podcast Com FM sobre la mediática relación que tuvo con Mario Hart en épocas del reality Combate. La rubia explicó que tomó la difícil decisión de separarse porque se dio cuenta de que el exchico reality no estaba preparado para una relación formal, que implicara casarse y conformar una familia, algo que ella deseaba a futuro.

“Creo que la mujer madura más rápido que el hombre y yo creo que Mario no estaba listo para tener algo más serio, estable. Él me había dicho para convivir y nos fuimos a una casa grande, con perros. Una como mujer se ilusiona y yo decía ‘ya vamos tiempo y estamos conviviendo, ¿qué viene?’. Creo que ese fue mi error, irme a vivir sin haberme comprometido, no sé si hay un orden para eso”, señaló.

Sin embargo, la emoción le duró poco, pues fue comprendiendo que Mario Hart no tenía los mismos sueños que ella.

“Me di cuenta de que Mario estaba en un momento que no me iba a dar lo que yo quería y yo necesitaba, y está bien, no está mal. Ahora que lo pienso, yo era de ‘lo odio, qué malo’. Pero simplemente estábamos en momentos diferentes, la mujer quiere algo y él no”, indicó.

Alejandra Baigorria señaló que no le guarda rencor, pues ya está en otra etapa de su vida, donde Said Palao es el hombre que la hace feliz. Además, se refirió a la relación que tiene Mario Hart con Korina Rivadeneira, con quien tiene dos hijos.

“Me parece increíble verlo como papá, que sentó cabeza y que se casó. Lo hizo en el momento que era para él, ese era su momento, no antes. Mucha gente lo puede juzgar a él o a mí, pero es así. Cuando uno encuentra el amor, cuando las dos personas están en la misma sintonía. Yo no le tengo rencor, ni lo odio. Si llevé terapia fue por mí porque me hizo crecer mucho”, indicó en el podcast Com FM.

“Pasé muchas cosas lindas con él y con eso me quedo. Ahora lo veo como un amor de chicos, de niños, ya no lo veo como un ex. Han sido tantos años, pero la gente se sigue quedando con Hart y Alejandra”, acotó la empresaria, quien en aquel momento expuso en muchas oportunidades sus momentos de felicidad y peleas con el piloto de autos.