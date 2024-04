‘Magaly TV La Firme’: Joven que fue a hotel con Donnie Yaipén da más detalles del ‘ampay’ y más pruebas de vínculo entre Karla Tarazona y Christian Domínguez

Lisandra Lezama , cubana quien se mudó al Perú tras casarse con Mauricio Diez Canseco , abrió su cuenta oficial de Only Fans luego de divorciarse del empresario. Según Magaly Medina, su contenido en un principio era discreto, pero ahora cambió.

“El Only Fans es prácticamente una red erótica y pornográfica. Además ella dice que a través de su Only Fans le escriben a ella personalmente porque eso permite esta aplicación de Only Fans, que tus fans o suscriptores tengan comunicación directa”, indicó la ‘Urraca’.