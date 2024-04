Los libros más pequeños del Perú: cuánto miden, cuál es su precio y qué obras se pueden encontrar

Los ejemplares cautivan no solo por su tamaño, sino también por la variedad de títulos disponibles. (Composición Infobae: minibooks / Andina)

Los libros, esos objetos preciados llenos de sabiduría, ocupan un lugar privilegiado en nuestros hogares y en nuestras vidas. En cada página, se esconde la posibilidad de un inicio, una lección o un sueño compartido. Leer un ejemplar significa embarcarse en un viaje sin límites, donde cada palabra es un paso hacia el entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.

A pesar de los reconocidos beneficios que la lectura aporta, como la ampliación del vocabulario, el estímulo de la imaginación y la mejora de la concentración, entre otros, muchas personas no adoptan el hábito de leer. Esto puede deberse a diversos factores, como la percepción de que la lectura requiere un esfuerzo o dedicación de tiempo que no pueden o no quieren comprometer en sus vidas cotidianas.

Otra causa que impide a algunas personas desarrollar el hábito de lectura es no haber sido incentivadas desde una edad temprana. A ello se agrega la falta de acceso a libros que logren captar su interés personal, lo cual dificulta aún más el fomento de este hábito.

Bibliotecas vacías evidencian que todavía hay mucho trabajo por hacer en el sector cultura. EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

No obstante, en los últimos años, tanto peruanos como extranjeros se han encontrado con peculiares y cautivadores libros de formato diminuto disponibles en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL LIMA). Esta innovadora oferta ha logrado capturar el interés de los visitantes desde el primer instante, marcando una tendencia interesante en el ámbito de la lectura y la apreciación literaria.

Los libros más pequeños del mundo

El descubrimiento de los libros de pequeño formato ha representado un punto de inflexión para aquellas personas que, en principio, no mostraban interés en los libros tradicionales de mayor tamaño. Esta nueva aproximación al mundo literario, caracterizada por su practicidad y singularidad, ha logrado captar la atención de lectores renuentes, ofreciéndoles una experiencia diferente y más accesible.

Como mencionamos previamente, la presencia de libros diminutos en la FIL Lima ha sido posible gracias a la iniciativa de Alberto Briceño Polo, quien es el fundador y cerebro detrás del concepto y desarrollo editorial de Los Libros más Pequeños del Mundo. En una conversación con Lee Por Gusto, Briceño compartió detalles sobre su empresa, la cual ha recibido una calurosa acogida en las últimas ediciones de la feria del libro.

Así luce la página de un ejemplar que ostenta el sello editorial Los Libros más Pequeños del Mundo. (EFE)

“Este es el libro (”Palabras que guían”) que dio origen a este fondo editorial. En la actualidad tenemos más de 600 títulos. En la década del 70 lanzamos el concepto de minilibros y con el pasar del tiempo se han vendido más de dos millones de ejemplares en toda Latinoamérica. (...) Tenemos la satisfacción de que nuestros libros se editan en 5 idiomas”, contó el empresario.

Los ejemplares comercializados por Briceño, oriundo de Cajamarca, cautivan no solo por su tamaño, sino también por la variedad de títulos disponibles, tanto de la literatura peruana como universal, incluyendo la Biblia.

Características de los libros más pequeños del mundo

Lo que más llama la atención de los libros más pequeños del mundo es, precisamente, su tamaño. En la página web de la editorial Los Libros Más Pequeños del Mundo se puede conocer las dimensiones de los materiales impresos. “(...) Estas sorprendentes obras que llegan a medir 1 cm por 1.5 cm, el tamaño de una uña, formato que constituye el libro comercial más pequeño del mundo y que contiene, entre otras, la obra ‘Te amo I-II-III’, con 40 poemas de amor, recopilación de los mejores poemas universales”, se lee en el portal web.

Otro libro particular que concita la atención de los lectores es el tamaño de la Biblia, que ostenta la siguiente dimensión: 0.7 x 1.1 x 1 cm; es decir, 0.7 cm de ancho, 1.1 cm de largo y 1 cm de altura.

Libros de la editorial Los Libros más Pequeños del Mundo. (minibooks.com.pe)

La empresa del cajamarquino ha traspasado las fronteras. Prueba de ello es la presencia de su sello editorial en la Feria de Salón de Libro de París, Francia; la Feria de Libro de Torino, Italia; la Feria de Libro de Abu Dabi, en Emiratos Árabes; la Feria de Libro de Frankfurt, Alemania; la Feria de Libro de la Bienal de Rio de Janeiro, Brasil; la Feria de Libro de Guadalajara, México; la Feria de Libro de Miami, Estados Unidos.

Es menester señalar que el público puede encontrar una variedad de libros bajo el sello editorial de Los Libros más Pequeños del Mundo; sin embargo, uno de los materiales impresos más vendidos es “Chistes para niños”. “(...) Tenemos, por ejemplo, libros de César Vallejo, la poesía completa de Amado Nervo”, señaló a Lee Por Gusto.

Alberto Briceño es el fundador y cerebro detrás del concepto y desarrollo editorial de Los Libros más Pequeños del Mundo. (Eduardo Cavero)

En otro momentos de la entrevista con el medio digital hizo referencia a dos libros. “La Madre Teresa se editó con lo más importante de su vida y su producción literaria. El de Humán Poma es una edición muy bien lograda; en las 480 páginas puede usted ver un contenido bien hecho y editado”, dijo.

Otros de los libros que figuran en su página web son los siguientes: “Mafalda Lo Mejor”, “Lo Mejor de Condorito”, “El Principito Exupery”, “Mujercitas”, “Don Quijote de la Mancha para jóvenes”, entre otros. Respecto a los precios, se sabe que oscilan entre 5 a 20 soles. Cabe señalar que cada título suele tener un tiraje de 2.000 ejemplares.