Al Fondo Hay Sitio: El radical cambio de Joel Gonzales y Claudia Llanos quiere asesinar a Francesca Maldini

El nuevo capítulo de 'Al Fondo Hay Sitio' del 17 de abril. (Foto: Captura de TV)

El nuevo capítulo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha dado de qué hablar. En esta ocasión nos presentan una transformación de Joel Gonzales, quien decidió entregar su vida a Dios luego de su frustrado matrimonio con Patty.

Luego de escuchar el consejo del sacerdote, el popular ‘Cara de Pez’ cambia por completo, por lo que ahora viste de manera formal y lleva un rosario colgado, en símbolo de estar pegado a la religión.

En otro momento, Tito Lara no la pasa nada bien, pues la mamá de su hija, Lorena, se da cuenta de que la familia estuvo siguiendo a la adolescente, por lo que decide ir a la casa de los Gonzales para dejarle las cosas claras al microbusero.

Imágenes del capítulo de Al Fondo Hay Sitio del 17 de abril. (Foto: Captura de América TV)

Ella le indica que no debía de haber seguido a la menor, esto debido a que la asustó, por lo que le pidió que nunca más se acerque a ella, al igual que su familia, de lo contrario, los denunciaría ante la policía y buscaría la manera de encerrarlos.

Tito se muestra totalmente triste por esta amenaza y piensa que no podrá volver a ver a su hija nunca más; sin embargo, Teresita interviene y asegura que lo ayudará porque le da pena, empezando un entrenamiento para cambiar sus modales y forma de vestir.

También se nos muestra escenas de Francesca Maldini, de quien no se sabía su paradero. Ella fue secuestrada por Claudia Llanos y la mantiene encerrada en un lugar desconocido. Durante varios días la estuvo condicionando para que firme unos papeles en una inversión.

Pese a que le prometió liberarla, Claudia le termina confesando que tiene pensado asesinarla porque si no cumple con su venganza, sabe que no podrá ser feliz en un futuro, pues en el pasado intentó olvidar todo lo sucedido, pero no pudo.

En otra escena se nos muestra como Cristóbal y July siguen en Recuay. Ellos buscan la bendición de los padres de la enfermera para continuar con su noviazgo sin ninguna complicación.

Imágenes del capítulo de Al Fondo Hay Sitio del 17 de abril. (Foto: Captura de América TV)

Asimismo, Cristóbal debía de completar un último reto, el cual consistía meterse a una laguna ubicada a más de 3.500 metros de altura. Él asegura que por el amor de July es capaz de hacer cualquier cosa, por lo que termina metiéndose sin ningún problema.

Luego de pasar esta prueba, él es recibido en la casa de July, por lo que el papá de la enfermera lo llama para que empiece a trabajar en la chacra sembrando papas.

En la última escena de este capítulo se nos muestra a Joel Gonzales teniendo un sueño con Gaspar, su ayudante, quien le pide que lo vaya a buscar. De otro lado, aparece Francesca Maldini desmayada en un descampado, sin saber lo que sucederá con este personaje.