Gustavo Dulanto da un paso más para acercarse a Universitario de Deportes ante la falta de ofertas

Gustavo Dulanto es un futbolista muy identificado con Universitario. - Crédito: Difusión

El defensor peruano Gustavo Dulanto sigue asomándose a Universitario de Deportes. En esta ocasión, ha entrenado oficialmente con el actual monarca de la Liga 1 como parte de su preparación personal mientras busca un club que le abra las puertas para seguir extendiendo su trayectoria.

Lo último que se supo, hace algunas semanas, es que realizaba ejercicios puntuales en Campo Mar (centro de prácticas de la ‘U’) alejado del plantel principal. En concreto acudía al gimnasio y cruzaba palabras con viejos conocidos.

Ahora la historia parece ser otra, dado que se ha conocido que Dulanto ha sido alineado con el equipo de reservas para realizar algunos entrenamientos específicos. De hecho, ya se le ha visto disputar partidos de práctica bajo la supervisión del CT.

Gustavo Dulanto está entrenando como invitado en Campo Mar. - Crédito: El Diez

Esta situación ha generado una total intriga entre los simpatizantes de Universitario de Deportes, quienes ven con buenos ojos un posible movimiento con miras al Torneo Clausura 2024 considerando que cuenta con una importante experiencia en el extranjero jugando en Moldavia.

En aquel paso, Dulanto alcanzó su mejor versión al disputar la Champions League 2021/22 como capitán de los suyos y dando una enorme sorpresa al conseguir un triunfo histórico 2-1 sobre el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. La aventura acabó en la fase de grupos, pero al ubicarse como uno de los mejores terceros alcanzó un boleto para recalar en la Europa League, donde el sueño finalizó en la ronda preliminar.

Gustavo Dulanto reveló que club de Liga 1 lo buscó para fichar en este 2024. (Agrandados)

El último paradero: Riga FC

Si Gustavo se encuentra fuera de la órbita deportiva es por una mala experiencia en Riga FC, institución de Letonia que lo fichó tras su irrupción con Sheriff Tiraspol. No obstante, su paso por aquella institución fue fatal debido a una inesperada lesión.

“Todo era bonito al principio, pero cuando me rompo cambió todo. Pagos atrasados, me mandaron a otro país a recuperarme (Eslovenia). Era mi segunda lesión profesionalmente, antes de debutar en la ‘U’ había sufrido la rotura del quinto metatarsiano, y ahora esto de la rodilla. En casi nueve años de carrera profesional no tuve ningún esguince ni desgarro, nada, obviamente me sorprendió todo”, aclaró a GEC.

Gustavo Dulanto jugó solo ocho partidos en Riga FC debido a una grave lesión en la rodilla - Crédito: difusión

