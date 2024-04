“Que no hable cojudeces”: Carlos Orejuela arremetió contra Leao Butrón, quien señaló que árbitros favorecen a Universitario

Carlos Orejuela respondió a las críticas de Leao Butrón contra Universitario de Deportes

Desde que anunció su retiro del fútbol profesional, el exarquero Leao Butrón se ha mostrado muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter, y desde el inicio de la Liga 1 2024 es muy crítico con Universitario de Deportes y el arbitraje nacional, afirmando que tanto los jueces como el VAR favorecen de manera descarada a los ‘cremas’.

Incluso, uno de los referentes históricos de Alianza Lima ha señalado que si los dirigidos por el DT argentino Fabián Bustos consiguen revalidar su título este año y ser bicampeones, estarían “manchando escandalosamente” su centenario.

Ante las afirmaciones de Butrón Gotuzzo, el también exfutbolista y confeso hincha de Universitario, Carlos Orejuela arremetió de manera directa contra el exguardameta y recordó un episodio entre ambos durante su etapa como jugadores.

Carlos Orejuela reprobó declaraciones de Leo Butrón

Orejuela Pita, quien actualmente se desempeña como panelista del programa deportivo La Pelotita Parada, interrumpió a uno de sus compañeros cuando intentaba elaborar una pregunta sobre los cuestionamientos de Butrón contra los ‘merengues’.

El ‘Flaco’, con notoria molestia, dijo que su excolega no tiene por qué referirse a Universitario ni insinuar ayudas por parte de los árbitros. Además, contó que en momento de su carrera, Leao lo llegó a golpear en la cara, algo que todavía no supera y no reveló lugar ni motivo del suceso.

“Leao no puede hablar nada de la ‘U’. No puede hablar nada del VAR. No puede decir que estamos manchando el centenario, que no hable cojudeces, huevón. Además, Leao me golpeó la cara. Lo tengo hasta acá (se toma la frente). Olvídate. Que no hable cojudeces, sinceramente”, afirmó en el citado programa de Youtube.

“Que deje de hablar de la ‘U’, si no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer para hablar de la ‘U’, ¿ósea el VAR y el centenario de la ‘U’?”, agregó.

Carlos Orejuela rechazó críticas de Leao Butrón contra Universitario y el VAR

En otro momento de la conversación, ‘Ali’ mencionó que Butrón es libre de declarar o escribir lo que le plazca, pero no generar una narrativa sobre favorecimientos a los ‘merengues’.

“Él puede dar la opinión que le parezca, lo que quiera, pero yo no voy a decir que la ‘U’, o si fuera de Alianza, va a manchar su historia campeonando, mejor que no jueguen y le den el campeonato a la ‘U’ porque el VAR lo está ayudando. Está diciendo palabras que tiene que demostrarlas”.

Adicionalmente, fue consultado sobre si cree que en el bicampeonato de Alianza Lima en 2021 y 2022 recibieron ayudas arbitrales, y si ello fue vital para sus éxitos. Al respecto, mencionó que sí existieron algunos errores que permitieron a los ‘blanquiazules’ sacar alguna ventaja en la tabla, pero no que no fueron determinantes en la consecución de los títulos.

“Hubo goles que, entre comillas, favorecieron a Alianza, pero no me voy a meter a desmerecer el título por uno, dos o tres partidos. Al final, Alianza campeonó y se mereció ese campeonato, pero no voy a desmerecerlo desde antes”.

Finalmente, volvió a criticar los dichos del ídolo ‘íntimo’, mencionando que está tratando de generar un discurso que pueda acomodar de acuerdo a los resultados de fin de año en la Liga 1.

“Es como al principio del campeonato esté diciendo: ‘Ah no, a Alianza le están regalando todo, ya va a ser campeón’. Si la ‘U’ es campeón, Leao va a decir ‘yo lo dije’ y si no campeona, va a decir ‘que ahora sí está corrigiendo bien el VAR’. Está tirando cualquier cosa Leao”.