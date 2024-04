Mas de 5 mil nuevos policías saldrán a custodiar las calles desde agosto, anunció el Mininter

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el inicio del proceso de admisión para ser parte de la institución. - Crédito: Andina

En agosto de este año, el Perú verá el refuerzo de 5,500 nuevos efectivos policiales (suboficiales y oficiales) en sus calles, anunció el ministro del Interior, Walter Ortiz. Esto, con la finalidad de seguir combatiendo la lucha contra la delincuencia en el país.

Esta incorporación se debe a un egreso extraordinario de las escuelas de policías, destinado a mejorar la seguridad ciudadana a través de un aumento en el patrullaje y operativos contra la delincuencia.

La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la presencia policial y consolidar la confianza en la Policía Nacional del Perú (PNP).

Policías costudian los accesos del emporio comercial de Gamarra.

Durante una inspección en la Escuela Superior Técnico Profesional de la PNP, ubicada en el distrito de Puente Piedra, Walter Ortiz destacó las medidas excepcionales adoptadas por su gestión para potenciar el patrullaje a pie y los operativos.

Además, enfatizó en la relevancia de brindar condiciones dignas y seguras para la formación de los futuros oficiales y suboficiales, lo que considera esencial para motivar y mantener una vocación de servicio en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

Ortiz también supervisó los avances en la implementación y el mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa policial.

La Policía Nacional del Perú incrementó la dotación de efectivos en la línea de frontera con Ecuador - Crédito: Andina

“Estamos aquí para verificar las condiciones de habitabilidad que requieren los cadetes y alumnos”, dijo.

Resaltó, en otro momento, la importancia de preparar adecuadamente a los próximos miembros de la fuerza policial en un entorno que garantice su desarrollo integral y compromiso con la seguridad de la ciudadanía.

“No nos va a ganar la criminalidad”

“Los felicito por haber escogido esta carrera de servicio a la nación. Esperamos que al egresar pongan en práctica esa entrega, voluntad y pasión policial. Estoy convencido de que tendremos más policías preparados para salir a trabajar por la seguridad. No nos va a ganar la criminalidad. Vamos a vencerla”, manifestó.

Dicho anuncio se alínea con los esfuerzos del Ejecutivo por fortalecer la capacidad de sus fuerzas de seguridad para enfrentar los desafíos del crimen organizado y mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos, quienes constantemente se quejan que “la delincuencia los tiene secuestrados”.

09/02/2023 February 9, 2023, Lima, Lima, Peru: Police detachment guarding the squares when thousands of unionists, mostly construction workers, took to the streets of Lima again to demand the resignation of President Dina Boluarte and the early elections. The protests in the capital and especially in the south of Peru have not stopped since Boluarte assumed the presidency on December 7th, and to date there have been more than 50 deaths. SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

Con la incorporación de estos nuevos efectivos, se espera una mejora en la eficacia de las operaciones policiales en todo el territorio nacional.

En su visita, Ortiz Acosta constató las obras de mejoramiento en varios espacios, incluyendo aulas, baños, dormitorios, la posta médica y el comedor del plantel. La finalidad es proporcionar condiciones óptimas y elevar la calidad de la educación para los cadetes y estudiantes en proceso de formación.

El ministro del Interior estuvo acompañado por el director de Educación y Doctrina de la Policía Nacional, el general PNP Ghino Malaspina, junto con los directores de la Escuela de Oficiales de Chorrillos, coronel PNP Carlos Torres, y de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional Policial de Puente Piedra, coronel PNP Luis Pérez.

Pérdidas millonarias por la criminalidad

De acuerdo a Luis Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la criminalidad generó durante el 2023 una pérdida económica de hasta 35 millones de soles.

Estas cifras podrían haber impulsado un crecimiento del 3 % del Producto Interno Bruto (PBI), evidenciando el grave impacto de la inseguridad en la economía, mencionó.

“Todos queremos una presidenta que lidere la lucha contra la delincuencia, nos gustaría verla todos los días al lado de un ministro (del interior) que hable o no, pero que haga, pero no tenemos liderazgo claro, y si no hay eso cualquier medida que se haga se diluye”, reprochó Salazar.