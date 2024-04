Gol de Joao Grimaldo de ‘9′ tras incisivo contragolpe en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

El delantero apareció por el segundo palo y abrió el marcador en Cusco. (Video: Liga 1 Max)

Sporting Cristal se medía en condición de visitante contra Deportivo Garcilaso en un duelo válido por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Desde el comienzo, los ‘celestes’ se adueñaron del juego y rotaron la pelota de un lado a otro buscando de manera punzante el estreno del marcador. La persistencia trajo su premio, ya que lograron su cometido. A través de un incisivo contragolpe, Santiago González se insertó en área rival para que Joao Grimaldo anote su gol al estilo de un ‘9′.

Esta acción se llevó a cabo a los 22 minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Enderson Moreira fueron conscientes de que cualquier ataque debía tener un desenlace, cualquiera que fuese. Esto debido a que en un transición de ataque-defensa podría verse perjudicado ante la evidente adaptación de los dueños de casa a la altura.

En eso, Gaspar Gentile fue cortado en una jugada en ofensiva por Jesús Pretell, que en conjunto con Gustavo Gazonatti, le quitaron opciones al exelemento de UTC. El ‘Candado’ tuvo la lucidez para dar un pase al compañero más cercano, por lo que no dudó en entregárselo a Santiago González.

El extremo argentino se proyectó por la banda derecha desde la mitad de la cancha, corrió unos metros y, ante el acercamiento de Juan Diego Lojas, decidió picar la pelota al espacio. En un principio, parecía que Irven Ávila participaba de la jugada, aunque el exfutbolista de Deportivo Maipú se adueñó de ella y luego metió un centro que fue captado por Joao Grimaldo, que así como un delantero centro, solo tuvo que empujar el balón para anotar su diana.

La secuencia que acabó en el gol de Joao Grimaldo en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso.

Sin duda, los hinchas de Sporting Cristal que se encontraban en el estadio Inca Garcilaso de la Vega estallaron de alegría por la anotación de Joao Grimaldo, quien cinco minutos más tarde convirtió su doblete. Justamente, Santiago González también logró hacerse presente en el marcador.

Ahora, la participación del canterano ‘celeste’ ante Deportivo Garcilaso estaba en duda por un golpe que sufrió el pasado viernes 12 de abril en el entrenamiento. Bajo esta premisa, Jostin Alarcón había partido con el favoritismo para ocupar su lugar.

No obstante, el comando técnico de Enderson Moreira decidió esperar a ‘Gri’, teniendo en cuenta que el equipo se jugaba el liderato del Torneo Apertura. Al final, viajó con la delegación y fue alineado como titular, respondiendo con dos dianas en Cusco. También ha formado una pareja de temer con el argentino González, siendo elementos claves en las dos bandas.

Los números de Joao Grimaldo el 2024

El futuro de Joao Grimaldo no parecía estar en el Perú a comienzos del 2024. Y es que luego de varias temporadas de un notable crecimiento futbolístico, la dirigencia de Sporting Cristal esperaba ofertas atractivas, aunque estas no llegaron. Se voceó su nombre para reforzar a Belgrano de Argentina, pero quedó descartado por no ser un proyecto del agrado del club peruano.

De todos modos, con Enderson Moreira, mantuvo su condición de titular y exhibió una mejora al utilizar con mayor frecuencia su pierna izquierda, la menos hábil, además de desempeñarse en su habitual banda (la izquierda).

En 10 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores, el jugador de 21 años acumula tres goles y una asistencia. La primera anotación se la hizo a Alianza Lima, en el triunfo de 2-0 en el Estadio Nacional de Lima.

El extremo remontó el marcador con gran definición por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

Joao Grimaldo también ha podido resaltar con la selección peruana. Bajo el mando de Jorge Fossati, jugó en el amistoso con Nicaragua e hizo un gol. De hecho, es uno de los jugadores jóvenes a tomar el relevo a los más experimentados en la ‘bicolor’.