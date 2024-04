Dónde ver Barcelona vs PSG HOY en Perú: canal tv online por cuartos de final vuelta de Champions League 2024

Kylian Mbappé del PSG y Robert Lewandowski del Barcelona - Créditos: Getty Images

Hoy martes 16 de abril, Barcelona tendrá como objetivo cerrar su pase a las semifinales de la Champions League cuando se mida ante el PSG por el partido de vuelta de los cuartos de final, en las instalaciones del estadio Olímpico Lluís Companys, donde viene ejerciendo su localía tras la remodelación del Camp Nou.

Recordemos que los ‘culés’ derrotaron 3-2 al elenco parisino en la ida gracias a los tantos de Raphina y Andreas Christensen. Para los locales, se encargaron de descontar Ousmane Dembélé y Vitinha. No caben dudas que el cotejo en España promete regalarnos diversas emociones.

El cuadro 'azulgrana' se impuso de visita 3-2 sobre los de Luis Enrique. (Video: ESPN)

Un dato a tomar en cuenta es que la última vez que el ‘Barca’ clasificó a una semifinal del torneo del clubes más importante del mundo fue en la temporada 2018/2019. En aquella oportunidad, los ‘azulgranas’ cayeron ante Liverpool por un marcador global de 4-3.

“No he visto ningún equipo de Luis Enrique que no haya salido al ataque y mucho más mañana que van perdiendo de un gol. Si no han especulado en toda la temporada, mañana menos”, señaló Xavi durante conferencia de prensa.

Por otro lado, Luis Enrique también aprovechó en referirse a lo que será el decisivo duelo y dejó en claro que “este segundo partido es un poco diferente, porque no ha habido partido entre los dos. Hemos tenido el tiempo necesario para analizar y mejorar nuestro rendimiento. No somos un equipo que especula y estamos plenamente convencidos que le daremos la vuelta al marcador”.

Canal TV del Barcelona vs PSG

El choque entre Barcelona y PSG será transmitido a través de la cadena internacional ESPN en Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Además, ESPN+ se encargará de hacerlo en Estados Unidos, mientras que para España la señal habilitada será la de Movistar+ y TV3. Cabe resaltar que, Star Plus también tendrá el contenido disponible para toda Latinoamérica mediante de su plataforma de streaming.

Horarios de Barcelona vs PSG

El Barcelona vs PSG está programado para las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Estados Unidos y Venezuela tiene previsto iniciar a las 15:00 horas. Mientras que, en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay el partido se disputará a las 16:00 horas. En México la transmisión empezará a las 15:00 horas.

Barcelona vs PSG: posibles alineaciones

Xavi Hernández recuperó a Pedri y Frenkie de Jong en el duelo de ida, motivo por el cual, ahora tendrían muchas chances de ser titulares, esto con el objetivo de fortalecer la creación de juego y la recuperación de balón en el mediocampo.

Así arrancaría el Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, ílkay Gündogan, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha.

Luis Enrique no tuvo un buen planteamiento en el Parque de los Príncipes. La falta de efectividad de sus dirigidos y el gran juego del Barcelona lo neutralizaron. Es por esto que en esta ocasión buscará colocar a sus mejores jugadores para así poder aspirar a las semifinales en la ciudad condal.

Esta sería la alineación inicial del PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Lucas Hernández; Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte, Vitinha; Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos y Kylian Mbappé.