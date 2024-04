Dante, querido perro de la UNI, murió tras ser atropellado dos veces: PNP puso trabas para colocar la denuncia

Dante, querido perro de la UNI, murió tras ser atropellado dos veces

En los exteriores de la facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), murió Dante, un perro sin pelo del Perú, la mañana de este lunes 15 de abril. Alumnos que se encontraban en la zona señalan que fue atropellado hasta en dos oportunidades por una mujer que intentó darse a la fuga tras cometer el fatídico acto.

Dante llegó a la UNI hace cinco años y no se fue más. A lo largo de su estancia en su nuevo hogar gozó del amor y cariño de todos los estudiantes y trabajadores de la institución, al igual que los otros 80 animales —entre perros y gatos— abandonados que encontraron refugio dentro del campus ubicado en el distrito del Rímac.

“[La persona que atropelló al perro] fue una señora que distribuía golosinas dentro de la universidad, pero parece que no tiene permiso para hacer eso. Al retroceder, le pasa una llanta encima a Dante. Obviamente lo hizo sin intención, pero, luego que el animal gritó de dolor, y las demás personas gritaron al ver al perro, a ella no le importó y volvió a pasar encima de él”, declaró a Infobae Perú, Angelly Llamocca, presidenta de Adrauni, agrupación que vela por los animales abandonados en la universidad.

“El animal se revuelca de dolor y se dirige al parque que queda justo afuera de la facultad de Ingeniería Ambiental, mientras que la señora no le importó nada e intentó fugarse. Uno de los estudiantes fue el que cargó a Dante para llevarlo a la veterinaria de emergencia, pero, desgraciadamente, no se pudo hacer mucho”, agregó a Infobae Perú.

(Vídeo: difusión)

El peso del auto provocó una hemorragia interna en el can, por lo que murió a los pocos minutos. Pese a esto, la conductora, identificada como Jannet Holguin, de 40 años, trató de minimizar el hecho y darle a los alumnos un billete de 50 soles para cubrir con los gastos que se presenten ante lo ocurrido.

“Fue indignante escuchar como decía tantas tonterías del animal, se expresaba como si fuera cualquier cosa y su vida no significara nada. No le importó, no ayudó a llevar al perro al veterinario. Salieron estudiantes de todos lados para retener su minivan y que no se vaya. Al final la llevaron a la comisaría”, detalló Llamocca.

Los restos de Dante fueron cremados para ser colocados en un lugar especial dentro de la UNI. En la imagen de la derecha, uno de sus compañeros caninos le da el último adiós.

Irregularidades de la PNP para colocar la denuncia

Cuando llegaron a la Comisaría Ciudad y Campo, situada en el Rímac, comenzaron una serie de irregularidades por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) para colocar la denuncia contra maltrato animal.

“El suboficial Cristian Herrera recibió a los chicos que iban a poner la denuncia, pero ponía trabas para hacerla. No les quiso hacer caso, luego les pidió un abogado para dejarlos entrar. Luego piden que llamen desde el área de Asesoría Jurídica de la universidad porque allí ocurrió todo”, precisó.

Tras muchas idas y vueltas, los dejaron entrar, pero los policías aún no aceptaban asentar la denuncia, a pesar de que estaban presentes los testigos del hecho, la abogada de los denunciantes, los denunciantes y la conductora de la minivan.

“Primero estaban escribiendo la denuncia en una hoja sin valor, solo para hacernos creer que sí la estaban redactando y dejarlo allí. Querían que llegáramos a un acuerdo. Luego de insistir es que recién comienzan a hacer la denuncia, pero no de manera correcta”, indicó.

“En el acta, el policía tiene que colocar las dos versiones de los hechos de cada persona. Pero varios puntos que yo le comenté al suboficial Herrera no fueron tomados en cuenta. Yo me di cuenta y le reclamé, pero me dice que recién los detalles se los voy a dar a la Fiscalía. Pero la versión de la señora, si lo colocaba tal cual le decía, pese a que no era verdad”, acotó.

En medio de estas discrepancias, Angelly Llamocca señaló que Jannet Holguín comenzó a amenazar a los estudiantes presentes. “La señora comenzó a decir que la queríamos meter presa, así que yo le pedía que se calmara, con respeto. Pero ella se exaltó y amenazó a mis compañeros diciendo que espera que les pase lo mismo ya que Dios todo lo ve y cosas mucho peores. Fuera de lugar”, detalló.

El cariño y amor que le guardaba los alumnos de la UNI a Dante era reflejado en los eventos culturales que se promovían en la universidad.

Último adiós para Dante

Al ser el único perro peruano sin pelo, o viringo peruano, alojado en la universidad, era muy conocido por todos sus asistentes. Es por ello que se optó por incinerar los restos de Dante, los cuales serán colocados en un área especial para el alumnado para que nunca deje su hogar.

“Es indignante que pase algo así dentro de nuestro campus universitario, da mucho que hablar. Lo que buscamos es que no vuelva a ocurrir algo así en la UNI, al igual que Dante, hay estudiantes que se echan en el piso de esa zona para hacer sus trabajos, o hay niños, hijos de los trabajadores, que están corriendo por allí”, expresó la presidenta de Adrauni.

“Hace aproximadamente dos semanas, uno de los perros fue atropellado en la puerta 7 de la UNI y le destrozaron la pata. Le han tenido que reconstruir una de sus patitas y sigue internado en la veterinaria hasta la fecha y es un caso fuerte”, lamentó.