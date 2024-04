Prensa argentina se burla de Milett Figueroa por asegurar que no terminó con Marcelo Tinelli: “No duraron”

'LAM' se burla de Milett Figueroa por decir que no se separó de Marcelo Tinelli. (Foto: Captura de IG)

Milett Figueroa decidió romper su silencio para aclarar los rumores de su supuesta ruptura con Marcelo Tinelli. Ella se presentó en el programa ‘Mande quien mande’ y aseguró que su relación con el presentador de televisión iba viento en popa, por lo que no entendía los comentarios en su contra.

Asimismo, aseguró que era totalmente falso lo que se decía sobre su presunta enemistad con las hijas del popular ‘Cabezón’. De acuerdo a la modelo peruana, ellas han compartido momentos especiales y que no tienen ningún inconveniente hasta la fecha.

En otro momento, cuando la conductora le consultó con cuál de todas las hijas e hijos de Marcelo Tinelli se llevaba bien, Milett Figueroa aseguró que tenía una conexión especial con Lolo, el pequeño de 9 años.

Milett Figueroa no tendría trabajo en Argentina. (Foto: Captura de TV)

Tras escuchar las declaraciones de la actriz y modelo peruana, los conductores del programa ‘LAM’ hicieron un análisis de todo lo que dijo. Para empezar, se burlaron de que ella tenga una buena relación con un niño de 9 años y no con las hijas mayores de su pareja.

“Lo mejor de todo esto es cuando le preguntan ‘¿Con qué hija te llevas mejor?’ Con Lolito, no tiene remate, no hay que agregar más nada. No se lleva con las chicas. ¿Cuántos años tiene Lolo? ¿9? Es imposible llevarte mal con un nene, ya si te llevas mal sos una turra. Qué fácil nos haces todo Milett, querida”, señalaron.

En ese sentido, le recordaron a Milett Figueroa que ella no fue invitada a participar en las grabaciones del último capítulo de la serie ‘Los Tinelli’, el cual se llevó a cabo en España.

Milett Figueroa revela si le molestó que Marcelo Tinelli no la defienda. (Foto: Captura de TV)

“¿Por qué está tan enojada y habla de sus sentimientos? Yo dije no van a durar y no duraron. Niega la separación. Lleva 3 meses de promoción de su película. (...) ¿Si se lleva tan bien con las hijas por qué no fue? Las chicas están cada una en su vida, lo que menos les importa es Milett y a Lolo, imagínate”, indicaron.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre su romance con Marcelo Tinelli?

Milett Figueroa habló sobre el romance que mantiene con Marcelo Tinelli. Ella aseguró que no todo el tiempo pueden estar juntos, pues cada uno tiene sus proyectos personales, por lo que mientras ella regresó al Perú para trabajar, el se fue con sus hijos para grabar.

“Estamos muy bien. No puedo hacerme cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. No tenemos que estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación, cada uno respeta el espacio del otro, estoy aquí (en Perú) estrenando una película (‘Vampiras’) y él está grabando allá (España) un reality con sus hijos, estamos comunicados todo el tiempo”, expresó.

Además, la también actriz aseguró que no existen problemas con las hijas del argentino. “El otro día estaba hablando con Cande (hija de Tinelli) y nos reíamos de los apodos que me ponen. Me llevo bien con ella. Nunca he sentido como una mirada rara, siempre han sido súper amorosos conmigo”, sostuvo.