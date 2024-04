Golazo de Alex Valera, con cabezazo esquinado, en Universitario vs Sport Boys por Liga 1 2024

Universitario enfrentó a Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024.

Este sábado 13 de abril, Universitario de Deportes se enfrentó a Sport Boys en el Estadio Nacional de Lima en un cotejo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. En la recta final del compromiso y luego de fallar hasta tres ocasiones claras para anotar, finalmente el delantero Alex Valera pudo desnivelar el marcador con un espléndido y potente cabezazo al primer palo.

El ‘Cholo’, que había ingresado a los 30 minutos de la parte inicial por el lesionado José ‘Tunche’ Rivera, no había estado muy acertado de cara a portería, pero a los 74 minutos consiguió marcar su tercer tanto de la temporada y romper la dura resistencia que había puesto el elenco ‘chalaco’ ante el único invicto del certamen.

La acción del tanto ‘estudiantil’ nació de un tiro de esquina a favor de los dirigidos para Fabián Bustos. El encargado de ejecutar el córner fue el carrilero derecho Andy Polo, quien mandó un centro de manera perfecta al área de los ‘rosados’. El habitual convocado a la selección peruana se adelantó a su marcador y con mucha potencia se impuso en el juego aéreo, conectando un furibundo testarazo que se colocó en el primer palo del arco defendido por el guardameta Steven Rivadeneyra y colocar el 1-0 en el marcador.

De esta forma, Valera Sandoval rompió una seguidilla de tres encuentros consecutivos sin anotar. Ya lo había logrado en Barranquilla contra Junior por Copa Libertadores 2024, pero fue anulado. Esta es la primera diana en la campaña que no es mediante un penal, pues contra Deportivo Garcilaso y Cusco FC lo había hecho desde los 12 pasos.

Gol de Williams Riveros

Una vez que se abrió el arco, la ‘U’ pudo marcar por duplicado y no dejó tiempo de reacción al ‘primer campeón’. Nuevamente con pelota detenida, pero esta vez desde un tiro libre en el sector izquierdo del campo, el zaguero paraguayo Williams Riveros consiguió marcar con un certero cabezazo que no pudo ser despejado por los ‘chalacos’.

A los 81 minutos, el centrocampista Horacio Calcaterra sacó un centro y el delantero argentino Diego Dorregaray intentó impactar la redonda, pero no lo logró, algo que descolocó al portero Rivadeneyra, quien solo pudo despejar con el pecho, pero sin la dirección ni precisión deseada, dejando el objeto deseado en el centro del ‘cajón grande’. ‘Tarzán’ Riveros se adelantó al resto y cabeceó la bola con dirección a puerta. Pese a que el ex Alianza Lima la tocó, no pudo evitar nuevamente la caída de su puerta. El lateral izquierdo Cristian Carbajal buscó sacarla de la línea, pero su esfuerzo fue insuficiente.

Esta fue la primera diana del guaraní en lo que va de curso y la cuarta desde que defiende la camiseta ‘merengue’. Riveros Ibáñez, quien completó los 90 minutos en cancha, acumuló su cuarta tarjeta amarilla en el Torneo Apertura y quedó en capilla para de suspensión.

Próximos partidos de Universitario y Sport Boys

Luego de su visita a los ‘chalacos’, Universitario no retornará a su domicilio en la jornada 12, sino que tendrá una dura salida a la selva del país. De acuerdo con la programación, el viernes 19 de abril se enfrentará a Unión Comercio en la ciudad de Tarapoto. El evento deportivo iniciará a las 15:00 horas en el estadio Carlos Vidaurre.

Por su parte, los dirigidos por el estratega Fernando Gamboa no saldrán de la capital peruana, sino que serán los encargados de abrir la fecha en otro partido importantísimo. El jueves 18 de abril visitarán a Alianza Lima en el Estadio Nacional. El pitazo inicial en esta contienda se dará a las 20:00 horas.