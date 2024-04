Hallazgo en Arequipa: petroglifos de Toro Muerto habrían sido pintados bajo influencia de alucinógenos

Los petroglifos de Toro Muerto habrían sido pintados bajo influencia de alucinógenos

Un reciente hallazgo en Arequipa por parte de investigadores extranjeros ha sorprendido a propios y extraños, además de crear una nueva incógnita sobre la creatividad humana. El descubrimiento se dio en el sitio arqueológico Toro Muerto, considerado como uno de los repositorios de arte rupestre más grandes del mundo.

Está ubicado exactamente en la parte central del valle del río Majes, en el distrito de Uraca-Corire, provincia de Castilla, en la zona costera del extremo sur del país. Es en dicha área donde se ubican miles de rocas volcánicas, gran parte de ellas decoradas con petroglifos realizados por diferentes culturas a lo largo de miles de años.

Sin embargo, pese a ser una joya de arte lítico prehispánico para el mundo, se han realizado muy pocos estudios sobre el contenido ilustrado en las rocas volcánicas.

Los zigzags habrían sido tallados por personas que cantaban mientras consumían plantas alucinógenas en busca de representar cómo los hacía sentir la música, junto a la energía que sentían.

¿Qué es lo nuevo que se halló en Toro Muerto?

Se ha encontrado evidencia que sugiere que los grabados en las rocas del sitio arqueológico Toro Muerto habrían sido dibujados por personas que cantaban y bailaban mientras consumían plantas alucinógenas.

Esto fue dado a conocer gracias a un estudio realizado en conjunto por estudiantes de dos universidades de Polonia, encabezados por los arqueólogos Andrzej Rozwadowski y Janusz Wołoszyn y publicado en la revista Cambridge Archaeological Journal bajo el título: “Dances with Zigzags in Toro Muerto, Peru: Geometric Petroglyphs as (Possible) Embodiments of Songs” (Danzas con zigzags en Toro Muerto, Perú: petroglifos geométricos como (posibles) encarnaciones de canciones).

Allí, los científicos centraron su atención en los patrones geométricos colocados en yuxtaposición a los personajes principales de la pintura rupestre, es decir, líneas en zigzag dibujadas alrededor de los ‘danzantes’.

Una nueva perspectiva sobre la creatividad humana y los misterios que alberga uno de los repositorios de arte rupestre más grandes del mundo gracias al reciente descubrimiento en Arequipa.

Según expusieron en su investigación, se basaron en las revelaciones antes hechas por el antropólogo y arqueólogo austriaco Gerardo Reichel-Dolmatoff sobre Colombia y la rica tradición sonora de las culturas sudamericanas.

De esta manera, encontraron una relación entre los patrones geométricos ilustrados en varias rocas del Toro Muerto con una coreografía cósmica y divina, influenciada por sensaciones propias del ayahuasca u otros rituales místicos.

“Este artículo sugiere que los patrones geométricos de Toro Muerto, con los que se yuxtaponen las figuras de los danzantes , pueden haber sido representaciones de canciones. Una extensión de esta hipótesis es la sugerencia de que algunas de las composiciones más complejas que consistían en danzantes y motivos geométricos lineales eran metáforas gráficas de transferencia al otro mundo”, se lee en la presentación del trabajo elaborado por Rozwadowski y Wołoszyn.

El descubrimiento se dio en el sitio arqueológico Toro Muerto, considerado como uno de los repositorios de arte rupestre más grandes del mundo.

En ese sentido, sostienen que los ‘danzantes’, representados con una pose dinámica y la ausencia de características explícitas de género, sugieren, con todas las líneas que convergen a su lado, una perspectiva cosmológica amazónica.

Los polacos, tras realizar un análisis minucioso de todas las pinturas rupestres de la zona, llegaron a la conclusión que los antiguos peruanos trataron de representar como ellos sentían las canciones que escuchaban al atravesar un estado alucinógeno.

De esta manera, los zigzags habrían sido tallados por personas que cantaban mientras consumían plantas alucinógenas en busca de representar cómo los hacía sentir la música, junto a la energía que percibían. Esta hipótesis presenta una nueva perspectiva sobre la creatividad humana y los misterios que alberga Toro Muerto.

Petroglifos planificados

Para finalizar, los arqueólogos también llegaron a la conclusión la mayoría de los petroglifos habrían sido planificados antes de ser plasmados en las rocas volcánicas, ya que calzaban perfecto en las dimensiones de ‘lienzo’ al igual que las tramas coincidían con el color de la superficie.