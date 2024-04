Claudio Ranieri dejó preocupante revelación sobre Gianluca Lapadula y su estado físico: “Hay que abrazarlo fuerte”

Claudio Ranieri está preocupado por el estado físico de Gianluca Lapadula.

Gianluca Lapadula se quedó en el banco de suplentes durante la última victoria de Cagliari 2-1 sobre Atalanta por la fecha 31 de la Serie A, la cual ayudó al equipo a alejarse de la zona de descenso en el fútbol italiano.

Pese a lo valioso del triunfo, causó sorpresa que Claudio Ranieri decida no darle minutos a uno de sus mejores jugadores, quien fue clave para el ascenso del equipo la temporada pasada, en la que marcó 25 goles en 41 encuentros.

Lo cierto es que la ausencia de ‘Lapagol’ no se debe a razones meramente futbolísticas, sino pasa por un tema físico. En conferencia de prensa, el estratega italiano reveló que, desde inicios de temporada, el delantero de la selección peruana viene sufriendo una lesión que, si bien le permite jugar por momentos, no marca las diferencias a las que está acostumbrado. Ante esta situación, el exDT del Leicester afirmó solo sentir agradecimiento por su sacrificio:

“A Lapadula hay que agradecerle y abrazarlo fuerte, porque siempre juega con un problema en el tendón rotuliano, solamente hay que agradecerle por lo que logra hacer”, declaró.

Gianluca Lapadula tiene contrato vigente con Cagliari de la Serie A.

La temporada de Lapadula con el Cagliari

Luego de dos temporadas brillando en la Serie B, se esperaba que Gianluca Lapadula tenga un regreso espectacular a la Serie A, no obstante, las constantes lesiones le impidieron mostrar su mejor nivel.

El exjugador del AC Milan perdió las primeras ocho jornadas debido a que se estaba recuperando de la operación de tobillo a la que se sometió al finalizar la campaña 2022/2023, y en las tres siguientes, optaron por no arriesgarlo y que se quede en el banco de suplentes hasta estar al 100%.

Recién pudo debutar en la fecha 12, en la que perdieron 2-1 con Juventus, pero no fue hasta la jornada 15 en la que se estrenó como titular y marcó en el último minuto para superar 2-1 al Sassuolo. Lamentablemente, al poco tiempo, en enero de este año, sufrió una rotura de costillas que lo marginó nuevamente por un tiempo.

El delantero peruano puso el empate por el campeonato italiano de Primera División. (Video: ESPN)

Tras recuperarse, consiguió regularidad, disputando 10 partidos seguidos, y siendo inicialista en 8 de ellos. No obstante, solamente pudo marcar en el triunfo 4-2 sobre el Salernitana y solamente completó los 90 minutos en 3 compromisos. De acuerdo a las palabras de Ranieri, en estos cotejos ya sentía dolores por la lesión a la rodilla, hasta que decidieron darle descanso para el último duelo contra Atalanta.

“Todavía no hemos alcanzado la meta”

Luego de la victoria sobre Atalanta, Cagliari sumó 30 puntos y escaló hasta el 13° puesto en la tabla de posiciones de la Serie A, aunque esto no significa que estén libres de la lucha por la permanencia, debido a que Frosinone (18° con 26), último equipo en descender a la Serie B, se encuentra a solo 4 unidades. Esto lo sabe muy bien Claudio Ranieri, quien se mostró contento por los 3 puntos, pero aseguró que no pueden confiarse:

“Fue un hermoso y magnífico partido. Habíamos empezado mal, pero reaccionamos. No nos rendimos, nos cuadramos y empezamos a jugar. Los chicos lograron incendiar al público y los apoyaron. Una victoria para los chicos y el público. Una victoria importante, pero aún no hemos alcanzado la meta. Luchar golpe a golpe contra el Atalanta no es fácil”, señaló.

Faltan 7 jornadas para el final del ‘calcio’, y a los de Cerdeña todavía les quedan varios retos complicados. Las próximas dos semanas pintan como las más difíciles, debido a que el domingo 7 de abril visitarán al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza, mientras que el viernes 19 recibirán a la Juventus. Posteriormente chocarán con Genoa, Lecce, Milan, Sassuolo y FIorentina.