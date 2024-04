Doctor Fong salió de clínica donde falleció ‘Muñequita Milly’: Con gorro de médico, mascarilla, y custodiado por guardaespaldas. (Captura: Magaly TV La Firme 2)

Durante una transmisión en vivo el miércoles 3 de abril en ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina se conectó con los familiares de la fallecida cantante Flor Sheisa, más conocida como ‘Muñequita Milly’. El hermano y el esposo se encontraban afuera de la Morgue de Lima mientras se llevaba a cabo la autopsia de la joven de 23 años, quien falleció supuestamente debido a una mala praxis por parte del doctor Fong.

En medio de la conversación con Wilfredo Quispe y el hermano de la fallecida artista, la periodista recibió un reporte desde las afueras de la ‘Clínica del Inca’, donde mostró imágenes del doctor Fong saliendo del establecimiento, acompañado por personas que impedían el acceso a la prensa y al público en general.

En las imágenes, se observa al doctor Fong usando una mascarilla, un gorro de médico y un equipo de seguridad personal, dando la impresión de haber salido recientemente del quirófano. Magaly Medina lamentó que el doctor Fong haya preferido salir del lugar con protección y no haya ofrecido explicaciones a la familia sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la joven cantante.

“Hace instantes voy a poner imágenes de Fong recién saliendo de la ‘clínica Inka’, de esta clínica recién salió acompañado de varias personas que no permitieron que nadie se acerque a él poniéndose una mascarilla con un gorro de doctor como si hubiera estado en un quirófano, acompañado de ‘gorilones’ ahí que lo protegían y lo subieron a una camioneta y se lo llevaron”, dijo la periodista.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ criticó la actitud del doctor Fong al abandonar la clínica acompañado de seguridad, evitando enfrentarse a los familiares de la ‘Muñequita Milly’ y brindarles respuestas en este difícil momento. “Porque lógicamente no ha querido enfrentar a la familia, no ha querido disculparse con ellos, no ha querido explicarles por qué ellos tienen que llevarse ahora un cadáver hasta Puno”, agregó.

“Recién el día lunes a los familiares. Él todo el fin de semana se tomó su ‘Semana Santa’ sin interesarle cómo estaban los pacientes o la paciente que había operado y que se estaba quejando todos los feriados, todo el fin se estaba quejando de dolores y que le ponían inyecciones tras inyecciones y que el dolor no cedía”, aseveró indignada la periodista.

Padre de ‘‘Muñequita Milly’ denuncia al Doctor Fong tras fallecimiento de su Hija

El trágico fallecimiento de la reconocida cantante puneña ‘Muñequita Milly’ ha desencadenado una serie de acciones legales, con su padre, Jaime Quispe Mamani, liderando el camino en la búsqueda de justicia. Tras la operación de liposucción realizada el 27 de marzo en la Clínica Santa Catalina, la joven artista fue dada de alta, pero pronto comenzó a experimentar fuertes dolores estomacales, los cuales no fueron atendidos adecuadamente por el Dr. Fong, según afirman los familiares.

Ante lo que parece ser una mala praxis médica, la familia de la joven cantante ha decidido tomar medidas legales contundentes. En una denuncia formal presentada ante las autoridades, se detalla el grave estado de salud en el que se encontraba la cantante tras la operación. Según el documento, la perforación intestinal causada durante la cirugía derivó en una septicemia generalizada, situación que llevó a la joven a ser operada nuevamente el 1 de abril y posteriormente trasladada a la ‘Clínica del Inca’ en Miraflores.

El relato en la denuncia continúa describiendo el deterioro de la salud de la cantante y culmina con la trágica noticia de su fallecimiento el 3 de abril, dejando consternados a sus familiares, amigos y seguidores en todo el país. “Consecuencia de ello, se encontraba grave de salud, por lo que el 01 de abril del 2024 nuevamente la operaron, motivo por el que quedó inconsciente. El día 2 de abril a las 03:33 de la madrugada, en una ambulancia, la trasladaron a la Clínica del Inca, ubicada en la Av. 28 de julio 1327, Miraflores, donde recibió atención médica y el día 3 de abril le informaron que su hija había fallecido”, finalizó.