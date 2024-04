Keane en Lima: cuándo inicia la preventa y precio de las entradas para su concierto en el Arena 1

Keane confirma a Perú en gira por Latinoamérica | Instagram/@keaneofficial

Más conciertos en Lima. La banda británica Keane se prepara para celebrar el aniversario de ‘Fears and Hopes’, su primer álbum de estudio y el más exitoso de su carrera artística. Además de lanzar una versión remasterizada, la agrupación sale a la carretera este año para embarcarse en una gira mundial, que incluirá a varios países de Latinoamérica.

“¡Hola a todos los increíbles fans de Latinoamérica! Estamos encantados de comunicarles que iremos a verlos en noviembre. Esta gira del 20 aniversario de Hopes and Fears no estaría completa si no la celebraramos con ustedes. No nos cabe duda de que su pasión e ilusión serán la manera perfecta de poner el broche de oro a este increíble año. Hasta entonces”, expresó Tom Chaplin, vocalista de la banda, en una publicación donde se dieron detalles de las fechas.

Curitiba, Brasil - 5 de noviembre

Rio de Janeiro, Brasil - 7 de noviembre

Sao Paulo, Brasil - 9 de noviembre

Montevideo, Uruguay - 12 de noviembre

Buenos Aires, Argentina - 14 de noviembre

Asunción, Paraguay - 16 de noviembre

Santiago, Chile - 19 de noviembre

Lima, Perú - 21 de noviembre

Bogotá, Colombia - 23 de noviembre

¿Cuándo y dónde es el concierto de Keane en Perú?

El concierto de Keane en Perú se llevará a cabo el próximo jueves 21 de noviembre en el Arena 1, recinto para eventos cubierto ubicado en la Costa Verde del distrito de San Miguel.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

Los fanáticos de Keane podrán comprar sus entradas en modo preventa a partir del lunes 8 de abril, en la página oficial de Tickermaster Perú. Exclusivo para clientes BBVA, quienes contarán con descuento del 25%. La venta general de entradas comenzará el miércoles 10 de abril o cuando se haya agotado los tickets en preventa.

Precio de las entradas para el concierto de Keane

Precio preventa

Campo A: S/319

Campo B: S/155

Precio regular

Campo A: S/407.60

Campo B: S/198

Campo Conadis: S/198

* Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Ticketmaster.

¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster Perú?

Ingresa a ticketmaster.pe Coloca tu correo y contraseña, o crea una nueva cuenta. Elige el evento de tu preferencia. Selecciona el modo de comprar para ver las entradas disponibles. Selecciona tu ubicación y la cantidad de entradas. Escoge como deseas recibir tus entradas para el evento. Confirma tu operación de compra y elige el medio de pago. Completa la información de tu tarjeta de débito y/o crédito. Coloca los datos de tu tarjeta. Tu compra ya está lista. Te llegará un mail con la confirmación de compra y otro mail para enviar tus entradas a Quentro.

‘Hopes and Fears’ cumple 20 años

La llegada de ‘Hopes and Fears’ marcó un hito en la trayectoria de Keane y dejó una marca imborrable en el panorama musical internacional. Temas emblemáticos como “Somewhere Only We Know”, “Everybody’s Changing” y “Bedshaped” catapultaron al grupo a la fama mundial, convirtiendo al álbum en un clásico instantáneo que conquistó los corazones de millones de seguidores en todo el mundo.

Esta gira celebra el legado de Keane, desde su debut triunfal con ‘Hopes and Fears’ hasta su más reciente producción de estudio, ‘Cause and Effect’ lanzado en 2019. Los espectadores tendrán la oportunidad única de revivir los momentos más memorables de estas canciones icónicas, mientras disfrutan de la energía contagiosa y el talento excepcional de la banda en vivo.