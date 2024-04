‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy lunes 1 de abril

¿Qué pasó en el programa del 28 de marzo?

“Siempre quise tener hijos, una familia; incluso he congelado mis óvulos. Pero ahora he abandonado la idea de ser madre. No tengo ninguna duda al respecto, pero ya he tomado la decisión de no tener hijos,” manifestó Mávila Huertas, resaltando un cambio profundo en sus aspiraciones personales. La periodista reflejó cómo su relación pasada con Roberto Reátegui influyó en su deseo de maternidad, “la única vez que me provocó muchas veces ser mamá fue cuando estuve con Roberto”, expresó. A pesar de esta fuerte conexión emocional, Huertas ha decidido no seguir adelante con la idea de tener hijos.