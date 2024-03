Andrea Llosa y el emotivo reencuentro con su novio Pablo de Vinatea en el aeropuerto de Miami

Andrea Llosa y el reencuentro con su novio Pablo de Vinatea

En un emotivo encuentro en Miami, Estados Unidos, la periodista Andrea Llosa se reunió con su pareja, el empresario Pablo Andrés de Vinatea Bellatín, marcando otro capítulo en su relación a distancia que ya cumple aproximadamente un año. La conductora de los programas ‘Nunca Más’ y ‘Andrea’ en ATV, aprovechó el reciente fin de semana largo por Semana Santa como una oportunidad para visitar a su amor.

Llosa se encontró con un gesto romántico por parte de De Vinatea al llegar al aeropuerto de Miami: un hermoso ramo de rosas. La conductora de televisión compartió este momento con sus seguidores mediante un video en sus historias de Instagram, donde expresó su divertida anticipación al gesto de su pareja.

“Pablo creyendo, una vez más, que puede hacerme una emboscada. Siempre hace lo mismo cuando yo llego, está escondido, cree que me va a sorprender. ¡Ya te vi! Sal de tu escondite”, se le escucha decir en el video compartido en redes.

La relación entre Andrea Llosa y Pablo Andrés de Vinatea Bellatín ha sido notablemente firme y resiliente a pesar de la distancia física que los separa. Es más, desde marzo del 2023, la presentadora ha realizado diez viajes a Estados Unidos para estar con su pareja, según información obtenida por el programa ‘Magaly Tv La Firme’ de su récord migratorio.

Este compromiso se hizo aún más evidente cuando Llosa celebró la llegada del Año Nuevo 2024 junto a su nuevo novio, consolidando su relación frente a los desafíos que implica mantener un amor a larga distancia.

¿Quién es la actual pareja de Andrea Llosa?

Pablo Andrés de Vinatea Bellatín, de más de 50 años, tiene una destacada carrera profesional como director gerente de Humane Consulting Group, una empresa dedicada a las asesorías. Adicionalmente, ha ocupado roles significativos en empresas como Globentatural Internacional S.A. y Mismi Trading SAC, demostrando su capacidad de liderazgo en diferentes campos. La vida saludable y el fitness son claros intereses para él, quien ha participado en varias maratones.

En el plano personal, tanto De Vinatea como Llosa han tenido caminos similares, con ambos estando legalmente casados pero separados. El hombre de negocios tiene dos hijos; en tanto, Llosa anunció el fin de su matrimonio con Luis Avalos Gómez, en junio de 202, durante uno de sus programas televisivos.

“Simplemente un día te das cuenta que las cosas ya no son iguales. Y cuando llega la monotonía, también llega el mal humor. Y cuando las personas no están tan felices, lo que encuentras del otro lado es fastidio”, confesó sobre su separación con el padre de sus dos hijos.

Andrea Llosa justifica la mala reacción de su hijo

Andrea Llosa enfrentó críticas tras un intercambio de palabras con su hijo Juanteo. Llosa vivió un momento de tensión con el adolescente antes de salir de casa, que se centró en la impaciencia de este último por lo que consideraba un retraso por parte de su madre. Este incidente fue abordado por la conductora a través de un vídeo en Instagram.

“Yo, a veces, me demoro bastante porque me pongo a ver cosas en mis historias (de Instagram) o WhatsApp y él estaba apurado. Y me empezó a decir que era un poco lenta y yo, la verdad, es que lo molesto porque me encanta ver cómo lo saco de las casillas, me encanta molestarlo, yo soy así como madre y ellos lo saben”, se defendió. La periodista subrayó que la reacción de su hijo debería ser vista en el contexto de su edad y la etapa de desarrollo en la que se encuentra, pidiendo comprensión hacia el adolescente.