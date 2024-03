Ola de extorsión en Lima: 2 mil 600 bodegas cerraron por amenazas y atentados contra propietarios

Cientos de bodegueros han cerrado debido a la ola de extorsión contra este sector

Las redes criminales dedicadas a la extorsión y cobro de cupos han ocasionado que miles de bodegueros decidan cerrar sus negocios por temor a las amenazas contra ellos y sus familias. La criminalidad en Perú continúa ensañándose con las personas de menos recursos que buscan el sustento diario con pequeños negocios.

Según datos proporcionados por Andrés Choy, líder la Asociación de Bodegueros del Perú, de las 22 mil bodegas pertenecientes a esta asociación, más de 2 mil 600 tiendas de abarrotes han cerrado sus puertas en el 2023 debido a las extorsiones que se han ensañado con ellos.

Choy señala que ese mismo año se reportó un aproximado de 13 mil casos de extorsión, una cifra que triplica los registros de años anteriores, sin embargo, la cifra sería superior debido a que no todas las bodegas pertenecen a esta asociación. A nivel nacional, existen 535 mil 000 bodegas, “pero no todas son socias nuestras y no todas reportan”, remarcó en diálogo con Canal N.

El líder de la asociación se ha mostrado bastante preocupado por la situación recordando la muerte de uno de los asociados en el Callao producto de su negativa a pagar las cantidad de dinero que desconocidos le exigían. Señaló que la situación no frena, pues hay bodegueros que siguen recibiendo mensajes intimidantes e incluso atentados con armas de fuego.

En esa línea, menciona que ha logrado identificar el modus operandi de los criminales. “Lo que hacen es hacer una lista de todos los bodegueros y a todos les mandan mensajes por WhatsApp para ver quién cae. Cuando tú respondes o te identifican, te mandan amenazas directamente”, explicó el presidente de la Asociación de Bodegueros.

Amenazas extorsivas no son delitos en Perú

La extorsión es un delito que se ha vuelto frecuente en Perú. La mayoría de casos reportados involucran a personas en moto lineal como los encargados del cobro ilícito a las bodegas y otros pequeños negocios

Siguiendo esta problemática, Choy expresó su pesar ya que, a pesar de las múltiples denuncias realizadas por sus colegas, las cuales se apoyan en mensajes recibidos en teléfonos celulares y otros documentos como evidencia, las denuncias no son aceptadas por la Policía Nacional (PNP), ni investigadas en la Fiscalía, ni mucho menos sancionadas por el Poder Judicial.

“En muchos casos nosotros hemos ido a hacer una denuncia en la comisaría y les presentamos la amenaza, pero (nos dicen que) la amenaza no es tipificada como un delito”, denunció.

Mencionó que muchos incidentes no se toman en cuenta debido a que representan una forma de delincuencia reciente y no se encuentran especificados en la legislación actual. Por esta razón, Choy insta a las autoridades, principalmente al Poder Judicial, a implementar cambios legislativos que permitan clasificar los mensajes extorsivos como un delito, independientemente de si ocurre o no un ataque.

Los distritos más vulnerables

Según Choy, distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y la zona norte de Lima enfrentan altos niveles de extorsiones. “Este problema no solo afecta a los negocios, sino también a los familiares de los bodegueros, quienes han sufrido violencia y amenazas, incluyendo demandas de pagos exorbitantes para no atentar contra sus vidas”, remarcó.

¿Qué hacer si soy víctima de extorsión?

Si te encuentras en Perú y eres víctima de extorsión, sigue estos pasos para protegerte y denunciar el delito: