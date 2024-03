Andrea Llosa explica la mala reacción de su hijo luego de discusión: “Me encanta molestarlo, así soy como mamá”

Andrea Llosa defiende a su hijo por supuesta mala reacción. | Instagram @andreallosabarreto

La conductora de televisión Andrea Llosa defendió su enfoque respecto a la crianza de sus hijos, luego de vivir un momento de tensión con su hijo Juanteo mientras ambos se preparaban para salir de casa. El incidente entre Llosa y el menor ocurrió cuando este último expresó su impaciencia ante lo que percibía como una demora por parte de su madre.

“Eres muy lenta”, reclamó el adolescente, a lo que la presentadora de ‘Nunca Más’ respondió incómoda, exigiéndole que se exprese de manera respetuosa. “No empieces porque te grabo, pórtate como gente. ¿Por qué vas tan temprano al colegio?”, replicó Llosa, quien luego optó por abordar la situación con una mezcla de firmeza y humor.

En respuesta a las críticas y apoyos recibidos en redes sociales, Andrea Llosa recurrió a un video en Instagram para explicar y contextualizar el incidente con su hijo. “El pobre simplemente está viviendo la etapa de adolescencia, ¡no es justo que lo juzguen de esa manera!”, comentó, con voz fuerte, en un video publicado en Instagram.

Andrea Llosa justifica reacción de su hijo menor Juanteo Ávalos y lo defiende.

Andrea Llosa justifica a su hijo

La figura de ATV compartió su perspectiva sobre la adolescencia y el reto que supone para los padres. Habló del proceso de crianza, apelando a la comprensión de los momentos de cambio emocional y de comportamiento típicos de esta etapa del desarrollo.

Llosa admitió abiertamente su tendencia a provocar ligeramente a su hijo como parte de su dinámica familiar. “Yo, a veces, me demoro bastante porque me pongo a ver cosas en mis historias (de Instagram) o WhatsApp y él estaba apurado. Y me empezó a decir que era un poco lenta y yo, la verdad, es que lo molesto porque me encanta ver cómo lo saco de las casillas, me encanta molestarlo, yo soy así como madre y ellos lo saben”, se defendió.

“Es un poco respondoncillo, no vamos a juzgarlo a estas alturas de la vida. Entonces, mi hijo apoyado por esta transformación que se llama adolescencia. Hoy le dije que iba a limpiar su dignidad y se fue y no me dijo nada, pero ahora debe estar diciendo: ‘Dios mío, si así me vas a defender, no me defiendas, yo me defiendo solo’”, expresó Llosa, subrayando su enfoque de no juzgar, sino de comprender y guiar.

Andrea Llosa tiene dos hijos, Cristobal y Juanteo, frutos de su relación con el periodista Luis Avalos.

Además de reflejar su fuerte vínculo familiar, Llosa enfatizó la importancia de establecer límites claros y fomentar un diálogo abierto y respetuoso con los hijos. “Yo tengo ese trato con mis hijos. No es que seamos amigos, yo soy la autoridad en casa, pero tenemos una relación bastante cercana, ellos tienen bastante confianza en mi y me cuentan sus cosas. Cuando yo comparto estas historias de mis hijos, cuando salen y me dejan sola porque tienen una vida propia, no es en modo de victimización, sino porque es parte de la realidad.”, explicó la periodista.

¿Quién es Pablo Andrés de Vinatea, su nueva pareja?

Andrea Llosa anunció recientemente que está en una nueva relación amorosa. La noticia sobre este nuevo capítulo en su vida personal fue compartida a través de sus plataformas digitales, enfocándose en la alegría que le ha traído su actual pareja, identificada como Pablo Andrés Vinatea Bellatín. Este anuncio llega después de que Llosa expresara en varias entrevistas sus ilusiones sobre estar conociendo a alguien especial, aunque en aquel momento se reservó los detalles sobre la identidad de su compañero sentimental.

Andrea Llosa presenta a su pareja Pablo Andrés de Vinatea: ¿Quién es el nuevo dueño de corazón?

Pablo Andrés de Vinatea, el hombre que ha capturado el corazón de Llosa, es un empresario originario de Arequipa, quien actualmente reside en Estados Unidos desde el año 2022. Además de dirigir Humane Consulting Group, una consultora de asesorías, Vinatea ha tenido roles significativos en Globentatural Internacional S.A. y en Mismi Trading SAC. Su estilo de vida activo y saludable se refleja en su participación en diversas maratones. Es importante mencionar que Vinatea es padre de dos niños y se encuentra legalmente casado, aunque ha estado separado durante varios años, situación similar a la de la conductora de ‘Nunca Más’.

La relación entre Llosa y Vinatea ha sido documentada a través de visitas frecuentes de la presentadora a Estados Unidos desde marzo del 2023, incluyendo la celebración del Año Nuevo 2024 juntos. Según registros migratorios analizados por el programa ‘Magaly TV La Firme’, Llosa ha ingresado a territorio estadounidense en diez ocasiones.