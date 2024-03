Luciana Fuster cuenta por qué se quedó en Perú y revela cuándo vuelve a Tailandia: “No es algo personal”

Luciana Fuster explica la razón por la que se quedó en Perú y cuándo vuelve a Tailandia | Instagram

Luciana Fuster, la modelo que salió de ‘Esto es Guerra’ y que se coronó como Miss Grand International 2023, sigue en nuestro país luego de llevarse la corona internacional y tener un contrato de dos años con la organización asiática, lo que incluye su permanencia en mayoría de tiempo en Tailandia.

Sin embargo, a finales del 2023, la joven viajó a nuestro país para pasar las fiestas de fin de año y se esperaba que su estadía sea corta para volver a seguir con sus responsabilidades, pero los meses han pasado y continúa en Lima. Es por ello que sus seguidores no han dudado en consultarle la razón por la que sigue en su tierra.

Ante ello, la modelo no dudó en explicar que ella también pensó en quedarse solo unas semanas, pero finalmente fue más tiempo. “Yo pensé que salía por fiestas y luego tenía que volver, pero no fue así, inicialmente era el plan”, comentó al inicio.

Tras ello, expresó que ella es solo una trabajadora más de la organización, por lo que no tiene poder sobre las decisiones de su estadía si serán largas o cortas. “Pero es una decisión de la organización, lo que tienen que entender es que no es algo personal, yo no puedo decidir, yo no soy la jefa, yo tengo mis jefes y como en cualquier trabajo hay que cumplir con lo que dicen tus jefes y hay que buscar el bienestar”, acotó.

Incluso, mencionó que ella deberá acatar cuando le digan que viaje en cualquier momento; sin embargo, por el momento aún tendrá un tiempo en su país.

“Si estoy por acá es por algo. Hemos trabajado muchísimo en el continente americano si a mí me dicen que me tengo que quedar un mes más, me quedo un mes más. Si me dicen viaja mañana, pues viajo mañana, si tengo que ir a la Antártida voy y así, tengo que cumplir algo acá o en dónde sea lo hago ya si funciona, si estoy aquí es por algo muy bueno y todos estamos muy contentos”, sentenció al respecto.

Luciana Fuster se lució en el New York Fashion Week

Luciana Fuster, la peruana coronada como Miss Grand Internacional 2023, brilló con luz propia en el New York Fashion Week, uno de los eventos más prestigiosos en el ámbito de la moda. Este sábado 10 de febrero la modelo desfiló en la pasarela mostrando dos trajes de baño, uno de color verde limón y otro en tonalidad morada, demostrando no solo su belleza sino también un gran dominio escénico. El evento, caracterizado por reunir a los diseñadores y personalidades más influyentes de la industria, vio en Luciana una figura que destacó por sus proporciones casi perfectas.

La joven expresó su alegría por este logro a través de sus redes sociales, manifestando: “Cumplí un sueño más y no saben lo feliz que soy. Qué felicidad siento y no me la quita nada”. Entre el público y participantes, se encontraba también Sheynnis Palacios, coronada como Miss Universo 2023 hace unos meses, evidenciando la importancia del evento al reunir a dos reinas de belleza de tal envergadura.

Luciana Fuster brilló en evento donde convergen las miradas más importantes de la moda internacional.

Sin embargo, antes de este importante momento, la novia de Patricio Parodi reveló que fue diagnosticada con conjuntivitis, un contratiempo que podría haber mermado su participación. “Me dio conjuntivitis, nunca en mi vida me había dado y me dio la madrugada antes de viajar (...) De pronto desperté y no podía abrir los ojos”, compartió Luciana. A pesar de la adversidad, su determinación fue evidente: “estoy ahorita con gotas y con cremas, a ver qué tal. Me tengo que maquillar igual, así que bueno como decimos ‘chamba es chamba’”, añadió, destacando su compromiso y profesionalismo ante las circunstancias.