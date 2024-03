Las sentidas palabras de Lita Pezo tras no ganar la Gaviota de Plata en Viña del Mar: “Un concurso no ganado no nos define”

La cantante oriunda de Iquitos anunció que seguirá luchando para destacar en su carrera musical, luego de cuestionado puntaje que jurado le otorgó en la Quinta Vergara. (Instagram Lita Pezo)

Lita Pezo, cantante iquiteña que representó al Perú en el Festival Viña del Mar 2024, se pronunció en sus redes sociales, luego de que el jurado del certamen musical le otorgara un cuestionado puntaje que le impidió llevarse la Gaviota de Plata, la noche del jueves 29 de marzo.

Como se sabe, la artista había llegado hasta la final del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en la categoría Competencia Internacional con la canción “Luchadora”, junto al cantante mexicano y español Enrique Ramil y Eddy Valenzuela, respectivamente. Sin embargo, el jurado no le otorgó la puntuación que necesitaba para llevarse el premio y, por lo contrario, anunciaron como ganador al artista Valenzuela.

Este artista obtuvo el premio mayor con su tema “El Maestro”; el jurado le otorgó el puntaje de 6,3, por lo que además de la Gaviota de Plata se llevó USD28.000. En tanto, el segundo lugar se lo dieron al cantante Enrique Ramil, cuyo puntaje final fue de 5,2. En cambio, a Lita Pezo solo la calificaron son 2,7, muy por debajo de los 6 puntos que había logrado en las presentaciones pasadas.

En redes sociales, no solo peruanos y fanáticos de Lita Pezo rechazaron la decisión de los expertos del certamen musical, sino también público chileno. Incluso la artista Daniela Darcourt realizó una transmisión en vivo, en la que se mostró en contra de la puntuación otorgada a la cantante.

“En mi próximo concierto voy a llevar a Lita y yo le voy a hacer coros. (...) Una se mata haciendo música nueva y no es fácil. Pero con ustedes aquí apoyándonos todo se hace más bonito. Nos regalan fuerza, energía y vitalidad para que eso suceda”, opinó la cantante de salsa.

Lita Pezo no ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar: Usuarios en redes explotan. (Captura: 'X')

Minutos después de que se supo que no ganó la Gaviota de Plata, Lita Pezo publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, en la que primero se la ve dirigiéndose a la cámara para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le brindaron durante la competencia.

“Quiero agradecer de todo corazón todo el cariño, el respaldo que me han brindado hasta el ultimo momento. Muchísimas gracias. Esto es un concurso, todo puede pasar. Es algo que desde muy chiquita ya estoy acostumbrada. Pero eso no nos define, un no, una puerta cerrada, un concurso no ganado no nos define”, aseguró.

Luego, anunció que continuará trabajando para impulsar su carrera musical. “Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por la familia, y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio”, dijo con una sonrisa en el rostro. Al concluir la grabación, Lita Pezo se mostró al lado de la cantante Eva Ayllón, quien la aplaudió y abrazó.

Cantante Lita Pezo agradeció a sus fans el apoyo que recibió durante su participación en el Festival Viña del Mar 2024.

Como se sabe, Lita Pezo resaltó en las primeras fechas del Festival Viña del Mar 2024 con la canción “Luchadora”, un tema compuesto por el español José Abrahan.

Se trata de una composición que habla del empoderamiento femenino; su letra impulsa a las mujeres a que enfrenten los retos que se presenten y perseveren en la búsqueda de sus sueños. La inspiración de esta pieza es la propia experiencia de la cantante Lita Pezo, pues se habla de la separación de sus padres, el Covid-19, su viaje de Iquitos a Lima y sus ganas de sobresalir en la industria musical.