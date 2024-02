Lita Pezo arrasa en Viña del Mar 2024 y clasifica a la final con puntuación impecable: ¿Cuántos puntos acumuló?

Lita Pezo arrasa en Viña del Mar 2024 y clasifica a la final con puntuación impecable. (Captura: Starplus)

La cantante peruana, Lita Pezo, ha dejado una marca imborrable en Viña del Mar 2024 al asegurar su lugar en la final del prestigioso festival tras dominar por segunda vez al ‘monstruo’ del escenario de la Quinta Vergara con su interpretación de ‘Luchadora’.

En su segunda noche de competencia internacional, celebrada este miércoles 28 de febrero, la peruana se enfrentó al desafío con determinación y pasión, dando como resultado el puntaje máximo por segunda noche consecutiva. Su impresionante actuación le permitió superar a los representantes de Argentina e Italia, asegurando así su paso a la siguiente etapa del concurso. ¿Cuál fue su puntaje?

Con una puntuación del público de 6.2 y un promedio general de 6.5, la engreída de Eva Ayllón se destacó frente a la competencia, dejando atrás a los participantes de otros países. Su desempeño la colocó en una posición privilegiada para competir en la emocionante final del certamen y busca traer una gaviota de plata.

Lita Pezo lidera competencia internacional. (Captura: Starplus)

Recordemos que el martes 27 de febrero, la cantante peruana recibió una calificación de 6.1 puntos, superando al representante de España, quien obtuvo 5.8. Chile logró 5.5 puntos, México 5.4, Argentina 4.5 e Italia 4.1. Vestida con un elegante traje rojo, Lita ofreció una actuación espectacular en la competencia internacional al cantar el tema ‘Luchadora’.

“Hay amigos… quiero llorar, pero no lo voy a hacer, porque después se hace un nudo en la garganta y no se puede seguir cantando. Gracias a mis compañeros del arte que me han escrito, que han compartido las historias, gracias de todo corazón, por darse ese tiempo y apoyo”, sostuvo la peruana mediante redes sociales.

“Fue la primera noche, ya como que soltamos los nervios y la ansiedad del primer día. Se puede dar mucho más, yo sé que sí. Estoy feliz y agradecida por este momento, continuamos en carrera y vamos a seguir dando lo mejor”, sostuvo emocionada la joven de 24 años.

Lita Pezo lista para su segunda presentación en el Festival Viña del Mar 2024: “Nada está dicho, la competencia está fuerte”. Instagram.

¿A qué hora ver el Festival Viña del Mar 2024 en Perú?

La emisora estatal TVN y sus plataformas digitales se encargarán de la transmisión en directo del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, asegurando que nadie se pierda de la experiencia. El horario de inicio será a las 21:20 horas (en tiempo de Chile), durante los seis días de concierto, procurando ofrecer un espectáculo de alta calidad que cautive a los espectadores noche tras noche.

En el caso de Perú, el festival comenzará a las 19:20 horas. La duración prevista para cada noche del festival es de cuatro a cinco horas.

Lita Pezo en Viña del Mar. (Captura: Starplus)

¿Dónde ver Viña del Mar 2024 online en Perú?

Star+ se ha establecido como la plataforma exclusiva para la transmisión en vivo de la 63° edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, permitiendo que el contenido de cada jornada sea accesible hasta 48 horas después de su transmisión en directo.

En cuanto a la emisión dentro de Chile, TVN y Canal 13 serán los encargados de llevar el Festival de Viña del Mar 2024 a las pantallas locales. Para el resto de Latinoamérica, incluyendo Perú, Star+ junto a Billboard - a través de sus plataformas digitales - ostentarán los derechos de emisión.