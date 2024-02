Año escolar 2024: Sutep acataría su primera huelga de profesores, ¿afectará el inicio de clases?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que no se puede amenazar con una huelga nacional indefinida. (Sutep)

Tras el anuncio del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) de una posible huelga nacional de maestros, cientos de miles de padres de familia se vienen preguntando en las calles y por las redes sociales si esto podría afectar el inicio del año escolar 2024 que, de acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu), está programado para el 11 de marzo.

Te puede interesar: Año Escolar 2024: Las regiones que podrían retrasar el inicio de clases por ola de calor, intensas lluvias y huaicos

“Hay un acuerdo que hemos adoptado en la última asamblea nacional de delegados en el sentido de que, ante la desantención de parte del gobierno y el inclumplimiento del convenio colectivo, se acate una huelga nacional. Todo depende de la voluntad y atención que el gobierno ponga. Si tiene una voluntad de conversar y encaminar esos temas”, dijo Lucio Castro, secretario del Sutep, a Exitosa.

Según el dirigente, en reiteradas oportunidades se han reunido con representantes del Minedu para firmar acuerdos importantes en beneficio del sector educativo; sin embargo, “estos no están traducidos en el presupuesto de la república del año 2024″.

La ministra de Educación, Miriam Ponce, pide no afectar a escolares con anuncio de huelga de maestros. (Sutep)

“Me refiero, por ejemplo, a aquellos maestros que trabajan en el Vraem o zonas rurales no están considerados. Docentes nombrados, más de 75 mil, no hay la escolaridad que es un derecho de los trabajadores en general e igualmente no se ha considerado el incremento de remuneraciones que se ha venido dando todos los años y como parte de una política nacional”, acotó.

Te puede interesar: Año escolar 2024: Alumnos de 4° y 5° de secundaria recibirán formación técnica gratuita, esto indica Minedu

De acuerdo a Castro, esta huelga nacional de profesores de colegios públicos podría acatararse a inicios de abril. La medida no coincide exactamente con el inicio de clases programado en Perú, pero se daría a pocas semanas de que miles de escolares empiecen a ir a las aulas.

“Sutep no representa a todos los maestros”

Esto ha sido tomado con preocupación por la ministra de Educación, Miriam Ponce, quien llamó a la reflexión a los docentes que están convocando a una huelga docente “sin siquiera haberse iniciado el año escolar” y calificó este anuncio como una “falta de respeto” para los estudiantes y padres de familia.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú (Sutep) anunció para inicios de abril una posible huelga. (Sutep)

Luego de supervisar el avance de las obras en colegios de Lima, la titular del Minedu aseguró que su portafolio “está abierto” a conversar con los distintos gremios sindicales de profesores y remarcó que el Sutep “no representa a todos los maestros del país”.

“Estamos abiertos a conversar, pero no estamos de acuerdo con que se afecten a terceros, como son los niños y adolescentes. El tema de anunciar (la huelga) cuando ni siquiera hemos empezado las clases es una falta de respeto, inclusive, a nuestras niñas, niños y adolescentes, y a las familias”, dijo Ponce.

Enfatizó en que las horas que se dejan de enseñar en una huelga nacional de docentes “no se recuperan” e instó a los docentes, conjuntamente con el gobierno, a pisar el acelerador y asegurar este año el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.

El Minedu asegura que las clases no se verán afectadas - crédito Andina

“No podemos estar amenazando”

La posible huelga de profesores también originó el pronunciamiento de la presidenta de la república, Dina Boluarte. “Como gobierno quizás, podamos cometer algunos errores y no estar atendiendo algunas situaciones que los maestros necesitan, pero para eso es el diálogo. Para eso son las mesas de trabajo”, señaló.

Te puede interesar: Colegio de SJL en la mira de extorsionadores a poco del inicio de clases: Balean a chofer y exigen 21 mil soles a directora

Añadió: “No podemos estar amenazando como cierto sector diciendo que en abril debe empezar con las huelgas. Eso no tiene que ser de esa manera. No sería justo que, por no conversar en paz, ellos (escolares) tengan que perjudicarse. Creo que no”.

En otro momento, Boluarte garantizó la distribución al 100% el material educativo con la finalidad de iniciar el año escolar 2024 y así expresó su confianza que el inicio de las clases escolares será el próximo 11 de marzo.