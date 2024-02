Jorge Fossati busca en Alianza Lima a su ‘Williams Riveros’ para la selección peruana, pensando en Copa América y Eliminatorias 2026

Jorge Fossati busca un defensa como Williams Riveros en Alianza Lima para la selección peruana.

Todavía no ha debutado como técnico en la selección peruana, pero Jorge Fossati ya viene analizando lo que será su once titular base para afrontar la Copa América de Estados Unidos este año y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Y entre los nombres de su equipo llama la atención la posible inclusión de un jugador de Alianza Lima en la zona defensiva que haría la labor de Williams Riveros en Universitario de Deportes.

El entrenador uruguayo se proclamó campeón de la Liga 1 2023 con el cuadro ‘crema’ bajo un esquema de 3-5-2, con tres futbolistas en la retaguardia. De hecho, esta idea la ha priorizado a lo largo de su vasta trayectoria y en la ‘bicolor’ no será la excepción. “Lo que no vamos a cambiar es la idea, que no es lo mismo que el sistema de juego. La línea de tres defensores es un planteo que nos gusta, pero no hay sistema mágico”, comentó en conferencia de prensa durante su presentación.

Ahora, el jugador por el que el ‘Flaco’ apostaría como defensa por el medio es Carlos Zambrano. El exdefensa de Boca Juniors estuvo unas semanas apartado del plantel principal del elenco ‘íntimo’ porque no entraba en los planes de la nueva dirección deportiva que encabeza Bruno Marioni. Sin embargo, hubo unos cambios en los últimos días, incluyendo una importante lesión, que hicieron que el panorama sea diferente.

“Zambrano ha cumplido algunos objetivos que le pusieron desde lo físico. Que baje algunos kilos, el porcentaje de grasa, y se suma lo de Yordi Vílchez. Ante una situación donde Zambrano no aceptó ninguna oferta de las que le consiguieron como la de Lanús y otras más, Alianza igual le tiene que pagar el contrato”, señaló Diego Rebagliati para el programa de YouTube, ‘DyT’.

Carlos Zambrano se reincorporó a los entrenamientos de Alianza Lima y cumplirá su contrato por el 2024. - créditos: Getty Images

En eso, el comentarista de Movistar Deportes admitió que el ‘Kaiser’ viene siendo observado por Jorge Fossati para la selección peruana y que sería el elegido para ocupar el puesto de líbero. “Zambrano es un jugador que desde la Videna lo están pidiendo. O sea, el dolor de cabeza de Jorge Fossati es saber quién es el ‘Riveros’ de la selección peruana. El ideal para ese puesto es Carlos Zambrano, pero también está la voluntad de él”, precisó.

De la misma manera, indicó que la ausencia de Zambrano Ochandarte en las instalaciones de la FPF mientras entrenaba de manera apartada se debía a la negación de parte de Alianza Lima y no de una cuestión personal. “Aparentemente lo que están diciendo es que Zambrano no acudía a la Videna porque no tenía permiso de Alianza y que estaba de viaje con autorización del club”, apuntó.

El 'Kaiser' sería una de las debilidades del entrenador de la 'bicolor' para ocupar el principal puesto de la defensa. (Video: DyT)

Por ahora, queda pendiente que Carlos Zambrano se ponga a punto físicamente con el resto de sus compañeros en Alianza Lima para que pueda sumar ritmo de entrenamiento y hacer su debut en la Liga 1. Evidentemente, uno de los objetivos sería que esté disponible para la Copa Libertadores, cuya fase de grupos empieza en abril.

Otras opciones en la defensa de la selección peruana

Diego Rebagliati también dio a conocer una información sobre el posible sustituto de Carlos Zambrano en la selección peruana si no llega a ser considerado. El nombre sorprende, así como también los otros elementos en la zaga.

“Me dijeron esto de la obsesión por el central del medio que si no es Zambrano, es Miguel Araujo. Le gustaba la opción de Renato Tapia ahí, pero Fossati no quiere sacar a Renato del medio campo, es fundamental en esa posición. A la derecha planea usar a Santamaría y al otro lado a Callens. Son los que le gusta, pero en los entrenamientos puede ser diferente”, sostuvo en el citado espacio digital.