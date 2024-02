Ricardo Gareca sobre incomodidad de peruanos por convertirse en técnico de la selección de Chile: “No hice ningún juramento con nadie”

Ricardo Gareca señaló que no hizo ningún juramento para rechazar a la selección de Chile, refiriéndose a la incomodidad de los peruanos. - composición: Infobae Perú

La decisión de Ricardo Gareca de aceptar la oferta de la selección de Chile sorprendió e incomodó a muchos peruanos por la identificación que tuvo con el equipo a lo largo de los sietes años que dirigió a la ‘bicolor’. Evidentemente, se generó una ola de críticas por el hecho que significaba dar el salto al clásico e histórico rival del combinado patrio. Y a pesar de que el propio entrenador argentino aclaró que fue una determinación personal, volvió a tocar el tema y aseguró que no hizo ningún juramento con nadie para privarse de trabajar con otro equipo.

Te puede interesar: Christian ‘Sombra’ Ramos lamentó llegada de Ricardo Gareca a la selección de Chile: “Me duele. No lo quería creer”

En entrevista para La Tercera del país ‘sureño’, el ‘Flaco’ fue consultado sobre si tuvo dudas antes de tomar la propuesta de la ‘roja’ tras haber trabajado en la ‘blanquirroja’ y él lo negó, alegando que fue una etapa que quedó atrás. “Pasado el tiempo que pasó, yo no dudo. Si usted me dice que ayer me fui y hoy me habla la selección, por ahí en una de esas. Una vez que terminó la etapa mía de Perú, me tomé seis meses porque quería ver el Mundial. O sea que no iba a trabajar en ningún lugar”, fueron sus primeras palabras.

Entre otros logros, Ricardo Gareca devolvió a Perú a una Copa del Mundo (Rusia 2018) luego de 36 años. - créditos: AFP

De la misma manera, reconoció que fue tentado para ser el DT de la selección de Ecuador, aunque su amado Vélez Sarsfield surgió en el horizonte y no pudo rechazarlo.

Te puede interesar: Ricardo Gareca se refirió a la reacción de los peruanos al asumir como DT de Chile: “No he recibido ningún mensaje de apoyo”

“Después de eso, me hablaron de la selección ecuatoriana. Tenía todo avanzado, pero apareció Vélez en el medio. Yo con Vélez tengo una relación excelente con el manager porque me llevó en su momento; estuve cinco años, del 2009 hasta el 2013. A partir de ahí, me llamó: ‘Te necesito’... Tengo una relación muy estrecha con la gente de Vélez y me puse a trabajar ahí”, señaló.

Ahí fue cuando Ricardo Gareca admitió que nunca tuvo ningún reparo para aceptar la oferta de la selección de Chile porque no le juró fidelidad a nadie. “Ahora me habló Chile. Yo soy un profesional y realmente me entusiasmó todo lo que me hablaron. Entonces, a partir de ahí, ni dudé en venir. ¿Por qué? Porque me dedico a esto. No hice ningún juramento con nadie. Me dedico a esto, a la profesión. Así que voy a dar todo lo que tenga mi alcance; lo voy a dar a favor de Chile”, sostuvo.

Ricardo Gareca en el momento de su presentación como nuevo técnico de la selección de Chile. - créditos: AFP

Y es que el técnico ‘gaucho’ había mencionado en una entrevista que brindó para el programa ‘Sin Cassette’, que tendría que pensar antes de aprobar comandar al conjunto de la estrella solitaria, sobre todo, por cómo vive el peruano este tipo de situaciones y la rivalidad histórica. Incluso estuvo cerca de llegar a un acuerdo con América de Cali, pero que su propuesta estuvo lejos en lo económico que el cuadro del sur.

Te puede interesar: Exjugador de la selección peruana recordó cuando Alianza Lima lo cedió: “Me enteré con un papel pegado en el vestuario”

Ahora, Perú y Chile se verán las caras en la Copa América de Estados Unidos 2024 (21 de junio) y también en el 14 de noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Serán choques electrizantes por todo lo que conlleva.

El 'Tigre' habló de la selección peruana y la chance de ser técnico de la 'roja'. (Video: Mauricio y Michael)

Ricardo Gareca sobre Arturo Vidal

Por otro lado, Ricardo Gareca opinó sobre Arturo Vidal y el personaje que interpreta, entre sucesos de éxito dentro del fútbol y otros controversiales fuera de él. El nacido en Tapiales, Buenos Aires, descartó que se encuentre preocupado al respecto y que priorizará la conducta que tenga dentro de la selección de Chile.

“Ellos tienen su vida privada, sus redes. Hoy en día la tecnología ocupa un lugar preponderante, se pueden manifestar tranquilamente, son voces autorizadas, son personajes que han logrado trascender con éxito y ellos pueden dar su opinión. No me preocupa nada más. Me preocupa que mientras estemos nosotros acá, en la convivencia, en la selección, nos manejemos con lo que es representar a un país. O sea, con absoluta seriedad. Después fuera de todo eso, cada uno tiene sus actividades”, acotó en La Tercera.