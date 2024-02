Pedro Gallese se lució con soberbia atajada para Orlando City: quedó mano a mano y evitó derrota en MLS 2024

El arquero peruano se lució con notable salvada para los 'leones' ante CF Montréal. (Video: MLS)

Pedro Gallese es uno de los jugadores de la selección peruana que se encuentran en el extranjero que más regularidad ha tenido en sus clubes en los últimos años. De hecho, desde que emigró a Tiburones Rojos de Veracruz de México el 2016 (con un paso en el interín por Alianza Lima), ha sabido mantenerse y ofrecer prestaciones al más alto nivel. En la actualidad, afronta su quinta temporada en la MLS de la mano de Orlando City. Justamente, fue protagonista de una notable atajada en el empate sin goles en condición de local contra CF Montréal.

Esta acción se llevó a cabo a los 92 minutos de la contienda. Sí, en el tiempo de descuento y a poco del final. El portero de la escuadra canadiense, Jonathan Sirois, realizó un saque de meta y el balón cayó en la zona defensiva de los ‘leones’. Kyle Smitch supo alejar el peligro de su zona con un cabezazo. Martín Ojeda trató de aguantar la marca del adversario, pero Mathieu Choiniere estuvo atento y le quitó la pelota.

Ibrahim Sunusi se hizo con el esférico y no demoró en meter un pase filtrado que Robin Jansson no alcanzó a cortar. Kwadwo Opoku tuvo un control orientado y trató de definir con su pierna izquierda, empero, el ‘Pulpo’ se adelantó, le quitó los espacios y, luego de esperar unos segundos, agrandó su figura para desviar el disparo al saque lateral.

Una tremenda salvada de parte de Pedro Gallese, que evitó que su arco sea vencido, teniendo en cuenta que su equipo jugaba frente a sus hinchas en el Exploria Stadium. Incluso, posterior a esa acción no dudó a reclamarle a sus defensas, ya que cometieron un error que les pudo haber costado el marcador final.

Pedro Gallese le atajó el disparo a Kwadwo Opoku en Orlando City vs CF Montréal. - captura: MLS

Sin duda, este resultado le ha permitido a Pedro Gallese y compañía poder asegurar un punto, por lo menos, en el arranque de la temporada de la Major League Soccer. No obstante, minutos antes de la intervención del canterano de Universidad San Martín, Orlando City tuvo una chance para romper la paridad por intermedio de un penal que, en un inicio fue sancionado por el árbitro Rafael Santos, aunque no dudó mucho para retrotraer la acción y, con el apoyo del juez de línea y el VAR, cobrar el fuera de juego de Jack Lynn. La historia habría sido distinta.

En cuanto a sus números en este choque, el guardameta nacional se erigió como una de las figuras del partido por el portal estadístico, SofaScore, que le puso una puntuación de 8.0, apenas debajo de César Araújo (8.2). Tuvo cinco atajadas, de las cuales solo una fue dentro de su área. Además, acertó en 22 de los 24 pases que dio (92%).

Pedro Gallese y sus números en Orlando City vs CF Montréal por MLS 2024. - créditos: SofaScore

Con este empate, Orlando City sumó solo un punto y quedó ubicado en el puesto 10 de la Conferencia Este. DC United, Inter Miami, Columbus Crew y Charlotte FC se ubican en lo más alto de la tabla con tres unidades cada uno.

¿Pedro Gallese seguirá siendo capitán de Perú?

La llegada de Jorge Fossati a la selección peruana ha generado un debate en cuanto a la capitanía. Y es que cuando dirigió a Universitario, optó por quitarle la banda a José Carvallo para darle a Aldo Corzo, argumentando que prefería que sea un jugador de campo el que represente al equipo frente al árbitro en los partidos.

Bajo esa premisa, el entrenador uruguayo fue consultado si hará lo mismo en la ‘bicolor’, considerando que los principales responsables son Pedro Gallese y Paolo Guerrero. “Te hacen líder, tú no te haces líder. Los capitanes, con o sin la faja de capitán, en el vestuario, en el grupo o en el plantel, los eligen los jugadores, no yo. Capitán, líder, referente es casi lo mismo. Así que si tomo la decisión que Pedro no sea el capitán, ya saben por qué lo hago, no es nada personal”, acotó.