A qué hora juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 2024

A qué hora juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha 5 del Torneo Apertura 2024.

Alianza Lima recuperó el paso tras ganarle a Unión Comercio en Tarapoto la última fecha: logró un triunfo por 3-1 de visita. Los ‘blanquiazules’ celebraron gracias a las anotaciones de Cecilio Waterman, Hernán Barcos y el autogol de Carlos Ramírez.

Esa victoria fue vital ya que le permitió acortar distancias con los clubes que se ubican en los primeros lugares del Torneo Apertura 2024. Los ‘íntimos’ están a cuatro puntos de Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo que alcanzaron los 13 puntos y comparten el liderato. Con un triunfo de los ‘íntimos’ ante Comerciantes Unidos este domingo 25 de febrero en el estadio Iván Elías Moreno, reducirían la diferencia y asegurarían el cuarto lugar.

El equipo de Alejandro Restrepo se vio obligado a cambiar de localidad debido a que el Estadio Nacional no está disponible. El coloso José Díaz fue alquilado para que se lleve a cabo el concierto de Luis Miguel. El ‘Sol de México’ dará un espectáculo el cual tendrá dos fechas: sábado 24 de febrero y domingo 25 de febrero.

Por ese motivo, los ‘grones’ recibirán al cuadro de Cutervo en Villa El Salvador, por la fecha 5 de la primera competición de la Liga 1 2024. Cabe destacar que el Gobierno determinó que la tribuna sur esté inhabilitada por el enfrentamiento que se dio entre barristas de Alianza y Universitario en Santa Anita el pasado sábado 17 de febrero.

“Ha sido una buena semana de trabajo donde hemos trabajado de forma muy intensa, quedaron cosas por corregir luego de la victoria y lo venimos haciendo. Hay mucha confianza entre los compañeros, el técnico y todos lo que conformamos el plantel, y eso es fundamental para el jugador”, aseguró Waterman en entrevista a Alianza Play.

El cuadro 'blamnquiazul' se impuso 3-1 en Tarapoto por la jornada 4. (Video: Liga 1 Max)

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Los ‘blanquiazules’ recibirán al cuadro de Cutervo este domingo 25 de febrero a las 16:00 horas para Perú, Ecuador y Colombia. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Mientras que para Argentina, Uruguay, Chile y Brasil; el choque arrancará a las 18:00 horas. Y para España se llevará a cabo a las 22:00 horas y en México a las 15:00 horas.

Posible alineación de Alianza Lima

Alejandro Restrepo ya tiene en mente qué equipo usará para poder celebrar segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura 2024. El técnico colombiano recuperará a Franco Saravia y Jiovany Ramos, pues ambos ya cumplieron la suspensión por sus expulsiones en el clásico peruano.

Tanto el arquero como el defensa panañemo reaparecerán desde el arranque y serán piezas claves para el duelo contra Comerciantes Unidos. El DT de Alianza Lima volvería a la línea de tres y optaría por el doble ‘9′, el ‘Pirata’ y el delantero panameño serán sus armas en ofensiva.

Los ‘grones’ se pararían de la siguiente manera: Franco Saravia se adueñará del arco ‘blanquiazul’ otra vez; Renzo Garcés, Jiovany Ramos, Juan Pablo Freytes formarán la línea de tres; los cinco en el mediocampo son Ricardo Lagos, Kevin Serna, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, Gabriel Costa; el ataque estará a cargo de Cecilio Waterman y Hernán Barcos.

“Creemos que estamos bien, todavía tenemos mucho por mejorar, pero creemos que estamos por buen camino y que vamos a estar muy bien en el año. Me siento bien, cada vez me voy sintiendo mejor, cada vez ya más cerca a mi nivel, eso sobre todo por la confianza que me da el ‘profe’ y los compañeros. La expectativa que tengo es seguir apoyando al equipo y conseguir el objetivo que vine a buscar acá”, comentó el popular ‘Bigote’ en la previa del encuentro.