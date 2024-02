Ducelia Echevarría habla de su ampay y admite relación con hombre casado: “no investigo a la persona con la que salgo”

Ducelia Echevarría habla del ampay y admite relación sentimental, pero asegura que no sabía que su galán era casado. | ATV / Panamericana TV

Ducelia Echevarría, exparticipante de ‘Esto es Guerra’, ha sido vista en imágenes comprometedoras con George Isaac Jaico Uribe, un hombre de 45 años, casado y con familia. El ampay fue revelado en el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se mostró a Echevarría y a su ‘galán’ compartiendo gestos cariñosos en una reunión y, más tarde, besándose en el asiento trasero de una camioneta.

Durante una aparición en el programa ‘Préndete’ de Panamericana TV, este 20 de febrero, se le preguntó a Echevarría respecto a si conocía el estado civil de Jaico Uribe, a lo cual ella respondió que no estaba al tanto de que él era un hombre casado.

“Yo estaba conociendo a esta persona, cuando dos personas deciden conocerse se inicia algo bonito y yo simplemente no soy el FBI para ir investigando. Me dejé llevar, sí mantuve una relación con él, salimos, nos estuvimos conociendo (...) no soy una chica tóxica, no ando investigando a la persona con la que salgo”, dijo.”, expresó, y sin ofrecer disculpas a las personas afectadas.

Ducelia Echevarría habla de su ampay y admite relación con hombre casado. | Instarándula /Panamericana TV

¿Qué dijo Ducelia Echevarría de su ampay?

Echevarría enfatizó que ambos estaban en la etapa de conocerse con la intención de iniciar algo significativo y que, siendo soltera, no consideró necesario investigar profundamente la vida personal de su nuevo galán. “Estuvimos conociéndonos, es como cuándo unas personas inician una relación, porque la idea es conocer”, agregó.

Una vez más, le cuestionaron si sabía que su ‘pareja’ tenía un matrimonio, a lo que la modelo enfatizó: “Yo estaba conociéndolo, he aprendido a no ir de golpe a todo (...) su vida, lo que hacía después, yo no tengo idea de nada”. Cabe mencionar que, según el reportaje el programa de Magaly Medina, se aprecia que Jaico Uribe deja a la modelo en su departamento en el distrito de Magdalena, para luego regresar a su propia casa - donde vive con su esposa - la cual se encuentra a tan solo tres cuadras de distancia.

“Lo que he vivido con él, no tengo idea de lo que él hacía después. Me voy a mi casa y a partir de ese momento yo no sé nada. Los pocos momentos que hemos compartido, me deja en mi casa, me voy y listo . Lo vengo conociendo desde el año pasado, diciembre”, sostuvo Ducelia este martes.

Ducelia Echevarría: ¿quién es el nuevo galán de la exchica reality que se descubrió estaba casado? (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Cuándo conoció al hombre casado?

En sus declaración, Ducelia Echevarría afirmó que conoció a su pareja desde el año pasado, precisando que fue entre los meses de noviembre y diciembre. “La idea era conocer a la persona, eso es lo que hice, soy soltera y tengo derecho a rehacer mi vida”, sostuvo.

Comentó que los fines de semana no representaban un problema para ella y su ‘saliente’, ya que ella estaba enfocada en pasarlo con su menor hija, por lo que ignoraba si él tenía esposa e hijos. “Para mi, los fines de semana son para mi familia, que es mi hija. Los momentos que he compartido con él han sido pocos”.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Ducelia terminó romance

La presentadora de ‘Préndete’, Ducelia Echevarría, anunció que ha finalizado la relación que mantenía con el empresario Jaico, quien tiene esposa e hijo con los cuales aún convive. Echevarría, frente a las cámaras, admitió estar sorprendida por las grabaciones, reiterando que su relación con Jaico había terminado.

“Son imágenes que me agarraron fría... Es una decisión ya tomada. Las cosas pasan por algo.. Estuve conociéndolo. ‘Estuve’, lo vuelvo a repetir, hasta aquí (llegó), listo. Si los medios quieren hablar de mi y generar con eso, pueden opinar lo que quieran, estoy tranquila con mi conciencia”, expresó la conductora en declaraciones que reflejan su postura respecto al escándalo.