La crisis de Tiago Nunes en Botafogo luego de marcharse de Sporting Cristal: futbolistas quieren irse del plantel por estrés

Tiago Nunes recibe críticas por su manejo de grupo en Botafogo. - Crédito: TNT Sports

La andadura de Tiago Nunes en su regreso al Brasileirao asumiendo las riendas del histórico Botafogo está siendo poco más que caótica. Luego de dejar escapar la posibilidad de coronarse campeón en el 2023, sacando una retahíla de resultados negativos que condenaron a los suyos en la clasificación del certamen ubicándolos en un amargo quinto lugar, existió la posibilidad de un nuevo empezar gracias al respaldo de la directiva.

Te puede interesar: Alianza Atlético vs UTC Cajamarca por Primera División el 16 febrero en el Estadio Campeones del '36: todos los detalles de la previa

No obstante, la aventura 2024 de Nunes es verdaderamente preocupante, pues su trabajo no termina de convencer a los despachos ni a la afición. Uno de los apartados más señalados es el rendimiento, en donde no se aprecia un avance y, por lo contrario, existen bajones importantes que devienen en una derrota incómoda como la reciente a manos de Vasco da Gama (4-2), en el estadio Nilton Santos, por la novena jornada del Torneo Carioca.

Tiago Nunes ha reconocido que parte de su plantel presente problemas emocionales. - Crédito: EFE

Una vez finalizado aquel encuentro, el ex estratega de Cristal dio a conocer que un importante grupo de deportistas manifestaron su deseo, a partir de señales indirectas, de apartarse del plantel del ‘fogao’ acusando problemas emocionales por el estrés generado a raíz de la difícil situación en Brasil.

Te puede interesar: Alianza Lima se refirió a la posibilidad de fichar a Paolo Guerrero, quien busca romper su contrato con César Vallejo

“Muchos jugadores piden tener una racha fuera del equipo, dejar de cargar con una carga emocional tan fuerte. Hay que tener más jugadores de un nivel compatible para que Botafogo siga compitiendo a un alto nivel”, mencionó Tiago Nunes en conferencia de prensa.

Nunes, de 43 años, llegó al 'alvinegro' tras su paso por Cristal. | VIDEO: Botafogo TV

Al ser preguntado sobre el estado afectivo de sus dirigidos, Nunes admitió que se dieron cuenta que hay un desgaste. “Después de 20 años de convivencia con deportistas, sabemos cuando el deportista está en su límite técnico, físico, mental, que necesita hacer una pausa, salir un poco de la zona objetivo . Para liberarte de algunas etiquetas que recibes durante el año. En el vestuario sentimos que los jugadores sintieron ese momento. Tenía altas expectativas”.

Te puede interesar: César Acuña reveló verdadero motivo por el que Paolo Guerrero no quiere jugar en César Vallejo: “Amenazaron a su mamá”

Reconoció, además, que les está costando agarrar el ritmo de su predecesor, lo cual origina ansiedad entre los futbolistas: “El profesor Luis Castro, que aquí tuvo mucho éxito, tardó casi un año en llevar a Botafogo a un nivel competitivo que duró entre 5 y 6 meses. Durante este año, el Botafogo fue fluctuando hasta encajar en el equipo en el inicio del Campeonato Brasileño. Luego la dificultad emocional, sí. No pudimos repetirlo. Tenemos un emotivo recuerdo del año pasado”.

Tiago Nunes sufrió un revés a manos de Vasco da Gama, lo que ocasionó un punto de inflexión en su continuidad en Botafogo. - Crédito: O'Globo.

“El máximo responsable soy yo”

Luego de sus sorprendentes declaraciones, Tiago Nunes empleó sus redes sociales para aclarar su comparecencia. En principio comprendió el malestar de los simpatizantes de Botafogo al tiempo que aseguró que ningún futbolista le transmitió un mensaje de renuncia, aunque precisó que él se hace cargo de toda la situación convulsa puertas adentro.

“Estamos trabajando para que este club gigante sea aún más grande. El máximo responsable de todo lo que pasa en el ámbito deportivo de Botafogo soy yo. Nunca transferiré a ningún jugador, tenemos una relación honesta, directa y verdadera. Quiero dejar claro que ningún jugador pidió salir o quedarse afuera, tenemos un grupo de hombres, muchachos valientes, que tienen fuerza, trabajadores”, comunicó.

“Cuando expreso que algunos jugadores necesitan descansar, que necesitamos más presencia, más volumen de jugadores, es precisamente para evitar cancelaciones, que algunos son señalados como culpables. Estoy aquí para proteger a mi grupo. No lo malinterpreten”, enfatizó.